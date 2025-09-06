Cầu thủ 19 tuổi giúp U23 Việt Nam thắng U23 Singapore

Tiền vệ sinh năm 2006 Lê Văn Thuận ghi bàn thắng duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Singapore tại lượt trận thứ hai bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

Tiền vệ Lê Văn Thuận ăn mừng bàn thắng ghi cho U23 Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

So với đội hình xuất phát trong chiến thắng trước U23 Bangladesh ở ngày ra quân, HLV Kim Sang-sik có đến 6 sự thay đổi khi tiếp đón U23 Singapore. Ông Kim giữ lại trục dọc gồm thủ môn Trần Trung Kiên, cặp trung vệ Nguyễn Hiểu Minh - Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ trung tâm Nguyễn Văn Trường và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Sự điều chỉnh này không làm mất đi khả năng kiểm soát thế trận của U23 Việt Nam. Trước U23 Singapore bị đánh giá thấp hơn, Khuất Văn Khang cùng đồng đội không gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Sau 10 phút, chính Văn Khang sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi sút phạt đưa bóng làm rung mép lưới bên ngoài cầu môn đối phương. Sau đó, đến lượt Nguyễn Công Phương, Đình Bắc… tung ra những pha dứt điểm, nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Khuất Văn Khang cùng đồng đội gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của U23 Singapore. ẢNH: MINH HOÀNG

Phút 33, Nguyễn Nhật Minh thực hiện pha kiến tạo loại bỏ hàng thủ U23 Singapore, chỉ tiếc là Lê Viktor lại đệm bóng trúng cột dọc dù khung thành đã bỏ trống.

Bên cạnh khả năng dứt điểm còn hạn chế của U23 Việt Nam, phản xạ xuất sắc từ thủ môn Aizil Yazid đã giúp U23 Singapore bảo toàn mành lưới sau hiệp thi đấu thứ nhất. Trong đó, Aizil có pha bay người từ chối siêu phẩm của Lê Viktor ở phút 45+2. Sang hiệp 2, Aizil Yazid vẫn giữ phong độ ổn định trong khung gỗ.

Phút 68, Văn Trường kiến tạo cho Nguyễn Thanh Nhàn vung chân đưa bóng chạm xà ngang bật ra trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

U23 Singapore sớm dừng bước tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Ngoài đường biên, HLV Kim Sang-sik liên tục đưa ra những thay đổi về chiến thuật lẫn nhân sự cho U23 Việt Nam. Tiền vệ Lê Văn Thuận, người được ông Kim tung vào sân đầu hiệp 2, trở thành người hùng của đội chủ nhà. Nguyễn Phi Hoàng từ cánh trái thực hiện quả treo bóng có điểm rơi ở phút 79, từ đó Văn Thuận đánh đầu lái bóng vào góc xa khiến thủ môn Aizil chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Bàn thắng của Văn Thuận làm vỡ òa cảm xúc trên sân Việt Trì, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho U23 Việt Nam trong những phút cuối trận. Ngược lại, U23 Singapore bế tắc trong việc triển khai bóng. Thậm chí, đội trưởng Syafiz Rashid nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi đánh nguội Đức Anh, khiến đội khách khép lại thất bại 0-1 trong thế chỉ còn 10 cầu thủ.

Giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, U23 Việt Nam vững chắc ngôi đầu bảng C. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hơn đội xếp sau là U23 Yemen về chỉ số phụ. Chỉ cần một kết quả hòa với chính U23 Yemen ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 9-9, Văn Khang cùng đồng đội sẽ hoàn thành mục tiêu đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, U23 Singapore và trước đó là U23 Bangladesh sau hai thất bại đã sớm nói lời chia tay tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026. Lượt trận cuối giữa hai đội chỉ còn mang tính chất thủ tục.

HỮU THÀNH