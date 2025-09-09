U23 Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp dự vòng chung kết U23 châu Á

U23 Việt Nam đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Trước khi bước ra sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) thi đấu lượt trận cuối vào tối 9-9, cả U23 Việt Nam và U23 Yemen đều có cùng 6 điểm. Nhưng với lợi thế về chỉ số phụ, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần cầm hòa đại diện đến từ Tây Á là sẽ đoạt tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. Còn nếu thất bại, xác suất bị loại của U23 Việt Nam rất cao.

Hiểu rõ tính chất quan trọng của cuộc so tài với U23 Yemen, nhưng HLV Kim Sang-sik lại cất tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bắc cùng tiền vệ trụ cột Nguyễn Văn Trường trên băng ghế dự bị, thay bằng chân sút Nguyễn Quốc Việt cùng tiền vệ đánh chặn Nguyễn Thái Sơn thi đấu ngay từ đầu.

Hai đội tiếp cận trận đấu bằng sự thận trọng, dù U23 Việt Nam nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng nhưng lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Sự bế tắc thể hiện rõ ở phút 40, khi HLV Kim Sang-sik thực hiện một lúc ba sự thay đổi người với việc tung Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận vào sân.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. ẢNH: TÂM HÀ

Tốc độ trận đấu được đẩy cao trong 7 phút cuối hiệp 1. Phút 42, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dứt điểm trước vòng 5m50 khiến một cầu thủ U23 Yemen vất vả cản phá. Đến phút 45+4, Hamzah Ahmed Mahross đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc bên cánh phải, buộc thủ môn Trần Trung Kiên phải bay người hết cỡ để cứu thua cho U23 Việt Nam.

Đầu hiệp 2, áp lực phải thắng buộc U23 Yemen đẩy cao đội hình. Phút 59, Mahross gần như tiếp cận vòng 5m50, nhưng cầu thủ của đội khách trong tư thế không bị ai theo kèm và trước khung thành mênh mông lại dứt điểm vọt xà.

Chân sút của U23 Yemen chắc chắn sẽ hối hận với cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, bởi đến phút 70, Thanh Nhàn đã chớp thời cơ để ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Thanh Nhàn bật tường nhịp nhàng với Văn Thuận, tiền đạo của PVF-CAND sau đó xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm vào góc gần, đánh bại thủ môn Osamah Ali Mokref.

Tiền đạo Thanh Nhàn ghi bàn cho U23 Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Cầu trường trên sân Việt Trì vỡ òa cảm xúc với pha lập công của Thanh Nhàn. Bởi đây cũng chính là “bàn thắng vàng” giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Yemen. Thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026 với 9 điểm tuyệt đối, đoạt vé đến Saudi Arabia dự vòng chung kết vào năm sau. Đồng thời, đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp U23 Việt Nam vượt qua vòng loại để đến với vòng chung kết Giải U23 châu Á.

Trong khi đó, U23 Yemen có 6 điểm, vẫn phải chờ vòng loại kết thúc để xét thành tích với 10 đội xếp nhì ở 10 bảng còn lại, xem có nằm trong tốp 4 đội nhì có thành tích tốt nhất để dự vòng chung kết hay không.

