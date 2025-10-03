Bóng đá trong nước

Malaysia công bố danh sách gặp đội tuyển Lào: Gọi 15 cầu thủ nhập tịch.

HLV Peter Cklamovski vừa công bố danh sách 29 cầu thủ đội tuyển Malaysia chuẩn bị tập trung cho hai trận đấu với đội tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Đáng chú ý là có 15 cầu thủ nhập tịch. Cụ thể là có 10 cầu thủ lai và 5 người gốc nước ngoài.

Jon Irazabal (số 5), Facundo Garces (3), Rodrigo Holgado (19), Joao Figueireido (14) và Hector Hevel (13) là 5/7 cầu thủ Malaysia bị FIFA cấm thi đấu sau trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Việc xây dựng đội hình mạnh mẽ như trên không nằm ngoài mục tiêu giành điểm tối đa trong hai trận so tài với đội tuyển Lào vào tháng 10 này. Danh sách 10 cầu thủ lai gồm Daniel Ting, Stuart Wilkin, Declan Lambert (gốc Anh), La'Vere Corbin-Ong (Barbados), Richard Chin (Seychelles), Junior Eldstal (Thụy Điển), Quentin Cheng, Dominic Tan (Trung Quốc), Dion Cools (Bỉ), Nooa Laine (Phần Lan).

Năm cầu thủ gốc nước ngoài có 4 cựu binh là Endrick, Paulo Josue (gốc Brazil), Sergio Aguero (Argentina) và Romel Morales (Colombia). Riêng Jordan Mintah (Ghana) lần đầu được gọi vào đội tuyển.

Cuộc so tài giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam mới đây.

Malaysia hiện đang dẫn đầu bảng F với 6 điểm, trong đó có trận thắng gây nhiều tranh cãi trước đội tuyển Việt Nam mà FIFA đã phải vào cuộc. Cụ thể là phạt tiền và cấm thi đấu đối với 7 cầu thủ trụ cột là Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Facundo Garces (gốc Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha) và Hector Hevel (Hà Lan). Chưa dừng lại ở đó, án phạt nặng hơn đang chờ đón Malaysia trong những ngày tới.

CAO TƯỜNG

