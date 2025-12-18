U22 Việt Nam lên ngôi SEA Games 33, các học trò nâng cao HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik cùng các tuyển thủ U22 Việt Nam ăn mừng đầy cảm xúc sau khi đoạt huy chương vàng SEA Games 33.

U22 Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games 33 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U22 Thái Lan ngay trên sân Rajamangala.

Trong hiệp một, đội nhà bị dẫn trước 0-2 nhưng nhờ tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, các cầu thủ đã vùng lên mạnh mẽ. Bước ngoặt của trận đấu đến từ cú phạt đền thành công của Nguyễn Đình Bắc ở phút 49, rút ngắn tỷ số và thắp lại hy vọng cho toàn đội.

Phi Hoàng cùng Đức Anh nâng cao cờ Tổ quốc ăn mừng quanh khán đài sân Rajamangala

Sau đó, Phạm Lý Đức cùng Nguyễn Hiểu Minh đã tác động, khiến một cầu thủ U22 Thái Lan phải đá phản lưới nhà, trực tiếp giúp U22 Việt Nam gỡ 2-2.

Bước sang hiệp phụ, Nguyễn Thanh Nhàn trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ấn định chiến thắng 3-2, giúp U22 Việt Nam lên ngôi vô địch.

HLV Kim Sang-sik được các học trò nâng cao ăn mừng sau khi đoạt huy chương vàng SEA Games 33

Trên bục nhận huy chương vàng, các cầu thủ đồng loạt nâng HLV Kim Sang-sik lên cao, bày tỏ tình cảm và sự kính trọng với người dẫn dắt U22 Việt Nam vượt qua mọi thử thách, đặc biệt ở trận chung kết, để chinh phục ngôi vương SEA Games. Hình ảnh này chính là lát cắt thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh của U22 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Hình ảnh ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam

Các cầu thủ tung hô Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch VFF, kiêm Trưởng đoàn U22 Việt Nam tại SEA Games 33 Trần Anh Tú ăn mừng cùng các cầu thủ

Tổ cầu thủ thuộc biên chế Viettel FC

HỮU THÀNH - DŨNG PHƯƠNG (từ Bangkok, Thái Lan)