Vụ 7 tuyển thủ Malaysia gian lận hồ sơ: FAM kháng cáo, CĐV phẫn nộ

Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định của FIFA, sau khi bị cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới phạt nặng vì gian lận hồ sơ thi đấu cho 7 tuyển thủ tại vòng loại Asian Cup 2027.

FAM sẽ kháng cáo lên FIFA về án phạt 7 tuyển thủ Malaysia gian lận hồ sơ thi đấu. ẢNH: FAM

Phía Malaysia sẽ kháng cáo

Trong thông báo phát đi vào tối muộn 26-9 (giờ địa phương), FAM khẳng định: “Chúng tôi sẽ sử dụng mọi thủ tục pháp lý hiện có để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cầu thủ và đội tuyển Malaysia”.

FAM nhấn mạnh đơn vị luôn làm việc “thiện chí, minh bạch và tuân thủ hướng dẫn của FIFA” trong quá trình đăng ký các cầu thủ mang dòng máu lai thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

“Chúng tôi đã xử lý toàn bộ hồ sơ một cách kỹ lưỡng và chỉ đăng ký các cầu thủ sau khi nhận được xác nhận chính thức từ FIFA rằng họ đủ điều kiện ra sân. Tuy nhiên, sau trận gặp đội tuyển Việt Nam 4-0 tại sân Bukit Jalil hôm 10-6-2025, một khiếu nại về tính hợp lệ của các cầu thủ đã được gửi đến FIFA, khiến sự việc bị lật lại”, FAM nhấn mạnh.

Cụ thể, FIFA sau quá trình điều tra đã xác định FAM sử dụng giấy tờ đã bị chỉnh sửa khi làm thủ tục xác nhận tư cách cầu thủ. Bảy người bị nêu đích danh bao gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueireido(Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan). Trong đó, 5 trong số này ra sân thi đấu với đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6.

Tất cả 7 tuyển thủ Malaysia kể trên đều bị xác định vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi “giả mạo và làm sai lệch tài liệu”.

Từ đó, FIFA đã tuyên án phạt FAM số tiền 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỷ đồng Việt Nam), mỗi tuyển thủ Malaysia vi phạm bị phạt 2.000 CHF và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng từ ngày ra quyết định.

Vụ việc hiện đã được chuyển lên Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét tư cách thi đấu của các cầu thủ liên quan. Theo quy định, các bên có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết và vẫn còn quyền kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA.

Malaysia đã sử dụng ít nhất 5 tuyển thủ bị FIFA thông báo gian lận hồ sơ trong trận gặp Việt Nam.

Chấn động làng cầu thế giới

Quyết định từ FIFA gây chấn động làng cầu thế giới. Rất nhiều hãng thông tấn, truyền thông lớn đồng loạt đưa tin. Trong đó, có tờ Marca của Tây Ban Nha - nơi mà trung vệ Garces đang là trụ cột cho Alaves thi đấu tại La Liga 2025-2026. Theo Marca, cầu thủ 26 tuổi này đã bị gạch tên khỏi đội hình ngay trước trận gặp Mallorca vào cuối tuần này.

Về dư luận Malaysia, xen lẫn nghi ngờ về án phạt của FIFA là làn sóng chỉ trích, phẫn nộ với cách làm việc của FAM lẫn đội tuyển của quốc gia này. Nhật báo nổi tiếng New Straits Times giật tít: “Xấu hổ vì làm giả giấy tờ: FIFA phạt FAM khoản tiền lớn và cấm cầu thủ”.

Trên các mạng xã hội chính thức do FAM quản lý, đông đảo bình luận bày tỏ thất vọng về sự việc.

Những diễn đàn bóng đá quốc tế khác, làn sóng phản ứng dữ dội đã nổ ra. Nhiều người hâm mộ cho rằng FIFA nên xử lý nghiêm và xem xét loại đội tuyển Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027, thay vì xử thua Nepal và Việt Nam, vì đã làm tổn hại đến tính công bằng của giải đấu. Một số ý kiến còn đặt câu hỏi về quy trình nhập tịch cầu thủ ở Malaysia và kêu gọi FIFA siết chặt quy định hơn nữa.

HỮU THÀNH