FIFA phạt 7 tuyển thủ Malaysia gian lận hồ sơ thi đấu với Việt Nam

FIFA vừa đưa ra án phạt nghiêm khắc đối với Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 tuyển thủ của quốc gia này vì hành vi làm giả tài liệu nhằm gian lận điều kiện thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

7 tuyển thủ Malaysia đã gian lận hồ sơ nhập tịch để kịp thi đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6. ẢNH: VFF

Theo thông báo từ Ủy ban Kỷ luật FIFA, FAM đã nộp hồ sơ yêu cầu xác nhận tư cách thi đấu cho các cầu thủ nước ngoài nhập tịch. Tuy nhiên, FAM lại sử dụng giấy tờ đã bị chỉnh sửa. Sự việc được phát hiện sau trận đấu giữa hai đội tuyển Malaysia và Việt Nam diễn ra trên sân Bukit Jalil vào ngày 10-6-2025. Cụ thể, FIFA nhận được khiếu nại liên quan đến tính hợp lệ của 5 trong số các cầu thủ đã thi đấu trận này.

Sau quá trình điều tra và xem xét hồ sơ, FIFA xác định 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano đã vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA về hành vi “giả mạo và làm sai lệch tài liệu”.

Với hành vi nghiêm trọng này, FIFA đã phạt FAM số tiền 350.000 CHF (tương đương hơn 9 tỷ đồng Việt Nam), mỗi tuyển thủ Malaysia có liên quan bị phạt 2.000 CHF và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, tính từ thời điểm FIFA ra quyết định.

Vấn đề quốc tịch và tư cách thi đấu của các tuyển thủ Malaysia kể trên đã được chuyển sang Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét thêm.

Các cá nhân và tổ chức liên quan đã được thông báo về quyết định và có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết. Trong trường hợp có yêu cầu, quyết định sẽ được công khai trên trang pháp lý của FIFA. Ngoài ra, các bên vẫn có quyền kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo của FIFA.

Đây là một trong những án phạt nghiêm trọng nhất mà FIFA từng đưa ra với một liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, làm dấy lên nghi vấn về quá trình nhập tịch cầu thủ tại Malaysia trong thời gian qua. Đồng thời, sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Malaysia hướng đến 2 trận tiếp theo gặp Lào thuộc bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10 tới.

Hiện đội tuyển Malaysia tạm dẫn đầu bảng F với 6 điểm tuyệt đối, nhiều hơn 3 điểm so với Việt Nam và Lào. Trong khi Nepal đứng cuối bảng khi chưa giành được điểm số nào.

HỮU THÀNH