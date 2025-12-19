Tiền đạo Đình Bắc: Tự hào khi mang tấm HCV SEA Games về Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn cùng tiền vệ Lê Văn Thuận không giấu sự xúc động, tự hào khi cùng U22 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng đầy kịch tính ở trận chung kết SEA Games 33, qua đó đoạt huy chương vàng danh giá.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ăn mừng tấm huy chương vàng SEA Games cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

U22 Việt Nam đã giành huy chương vàng SEA Games 33 sau màn lội ngược dòng kịch tính, thắng U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết ngay trên sân Rajamangala.

Trong bối cảnh U22 Việt Nam bị dẫn trước hai bàn sau hiệp 1 và chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà, cú sút phạt đền thành công của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở phút 49 đã thắp lại hy vọng. Pha lập công từ Đình Bắc đã giúp các đồng đội giải tỏa tâm lý, lấy lại sự tự tin để đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận trong quãng thời gian còn lại.

Chia sẻ sau trận đấu, Đình Bắc tự hào: “Trong giờ giải lao, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, phải điều chỉnh lại và cố gắng ghi bàn. Muốn đoạt huy chương vàng thì nhất định phải có bàn thắng sớm, khi đó hiệp 2 mới dễ đá hơn. Và mọi người đã cùng nhau làm được. Chúng tôi tự hào khi cùng nhau mang tấm huy chương vàng SEA Games 33 về Việt Nam”, Đình Bắc nói.

Với Đình Bắc, được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia hay U22 Việt Nam luôn là động lực để anh thi đấu không biết mệt mỏi. “Vì tôi mặc trên người quốc kỳ Việt Nam nên em sẽ chiến đấu hết mình. Tôi chạy nhiều, bung hết sức để hỗ trợ đội. Lúc ấy, tôi không nghĩ gì khác, chỉ biết chạy thôi, bóng triển khai tấn công đến đâu thì tôi chạy đến đấy”, Đình Bắc chia sẻ thêm.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam ăn mừng cùng người hâm mộ trên sân Rajamangala. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Từ bàn thắng của Đình Bắc, U22 Việt Nam gia tăng sức ép, gỡ hòa và kéo trận đấu vào hiệp phụ. Ở thời khắc quyết định, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn trở thành người hùng với pha đá bồi chính xác, ấn định chiến thắng 3-2 và đưa U22 Việt Nam lên ngôi vị cao nhất SEA Games 33.

Nói về khoảnh khắc mang tính quyết định của 30 phút hiệp phụ, Thanh Nhàn không giấu được niềm xúc động. “Giành chiến thắng cùng U22 Việt Nam, tôi cảm thấy thật sự rất vui mừng và hạnh phúc. Cảm xúc lúc đó rất khó diễn tả bằng lời”, tiền đạo này chia sẻ. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng U22 Việt Nam, cả trên khán đài lẫn từ quê nhà.

Bên cạnh hai bàn thắng mang tính bước ngoặt của Đình Bắc và Thanh Nhàn, tiền vệ Lê Văn Thuận cũng có một trận đấu đáng nhớ trong sự nghiệp. Thi đấu giữa bầu không khí cuồng nhiệt với đông đảo cổ động viên Việt Nam trên sân Rajamangala, Văn Thuận cho rằng trận chung kết SEA Games 33 là một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất trong sự nghiệp của anh.

“Có rất nhiều cổ động viên Việt Nam, bầu không khí thực sự điên rồ. Đây là trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi xin cảm ơn các cổ động viên đã cổ vũ hết mình, cảm giác thật sự quá tuyệt vời”, Văn Thuận nói.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)