Đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau hành trình nhiều cảm xúc

Một ngày sau khi kết thúc trận chung kết, các cô gái Việt Nam đã về nước. Dù không bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng, nhưng những nỗ lực thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ…

Phó Tổng thư ký LĐBĐVN Đinh Thị Thu Trang đón đội tuyển nữ Việt Nam tại sân bay. .

Chiều 18-12, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước, kết thúc hành trình tại SEA Games 33, khép lại giải đấu sau trận thua đầy tiếc nuối trước đội tuyển nữ Philippines ở chung kết môn bóng đá nữ diễn ra trên đất Thái Lan.

Từ Bangkok (Thái Lan), đội tuyển chia thành hai nhóm. Nhóm các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện phía Nam đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ 05. Trong khi đó, HLV trưởng Mai Đức Chung cùng nhóm các thành viên phía Bắc đã về tới sân bay Nội Bài lúc 18 giờ 20 cùng ngày.

Nhóm thành viên phía Bắc về đến sân bay Nội Bài.

Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu nỗ lực, bản lĩnh và quyết tâm cao, vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt ở trận chung kết. Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch, toàn đội vẫn để lại nhiều dấu ấn chuyên môn cũng như tinh thần cống hiến, nhận được sự ghi nhận và ủng hộ lớn từ người hâm mộ trong nước.

Sau khi trở về, các cầu thủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại cùng các câu lạc bộ, đồng thời hướng tới những mục tiêu quan trọng tiếp theo của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới.

ĐOÀN NHẬT