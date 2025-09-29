Một lỗi sai trong quá trình nhập tịch của tuyển thủ Malaysia

Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận một lỗi kỹ thuật nghiêm trọng trong quá trình hoàn tất hồ sơ nhập tịch cho các tuyển thủ gốc ngoại, dẫn đến án phạt nặng từ Uỷ ban Kỷ luật FIFA.

Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận một lỗi sai khi làm thủ tục nhập tịch cho cầu thủ. ẢNH: FAM

Trong thông cáo phát đi tối 28-9, FAM thừa nhận có sai sót kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ do bộ phận hành chính thực hiện. Từ đó, tạo ra sự nghi ngờ trong dư luận Malaysia lẫn quốc tế. Nhiều ý kiến chỉ trích FAM thiếu cẩn trọng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của nền bóng đá nước này.

Tuy nhiên, Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Hj Rahman khẳng định, các cầu thủ nhập tịch đều là công dân Malaysia hợp pháp và FAM đang chờ phán quyết đầy đủ từ FIFA để chuẩn bị tiến hành kháng cáo.

“Sự việc được FAM xem xét với tinh thần nghiêm túc. Chúng tôi nhấn mạnh rằng các cầu thủ được đề cập là người Malaysia theo đúng pháp luật”, ông Noor Azman cho biết.

Trước đó, theo thông báo được FIFA phát đi tối 26-9, Uỷ ban Kỷ luật của tổ chức này đã phạt FAM số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) do vi phạm quy định về tư cách cầu thủ. Ngoài ra, bảy cầu thủ bị phát hiện sai phạm cũng chịu mức phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày ra quyết định.

Danh sách các cầu thủ bao gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueireido (Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan). Uỷ ban Kỷ luật FIFA xác định hồ sơ nhập tịch của họ có dấu hiệu giả mạo.

Cả bảy tuyển thủ Malaysia nói trên đều đã thi đấu trong trận gặp Nepal (2 người) và Việt Nam (5 người) tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Sau hai trận này, FIFA nhận được đơn khiếu nại từ một số liên đoàn, yêu cầu xác minh tính hợp lệ của nhóm cầu thủ vừa nhập tịch.

Trên bảng xếp hạng tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia hiện dẫn đầu bảng F với 6 điểm sau 2 trận thắng trước chính Nepal và Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng này có khả năng cao bị xử thua 0-3 cả hai trận thắng nếu không kháng cáo thành công. Xa hơn, bóng đá Malaysia còn đối mặt nguy cơ bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên phán quyết từ Toà án Bóng đá FIFA về vụ việc của Malaysia.

HỮU THÀNH