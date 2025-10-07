Lãnh đạo thể thao Malaysia thất vọng với đội tuyển bóng đá nam

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia khẳng định án phạt cùng các bằng chứng do Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố đối với Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 tuyển thủ làm giả giấy tờ nhập tịch không phải sự cố riêng lẻ, mà là vấn đề nghiêm trọng làm tổn hại uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Bà Hannah Yeoh, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, thất vọng với sự cố của các tuyển thủ nhập tịch

Phát biểu sau khi FIFA công bố văn bản 19 trang vạch rõ sai phạm liên quan đến quá trình nhập tịch cầu thủ của FAM, bà Hannah Yeoh, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia bày tỏ sự thất vọng và gọi hành động của FAM là “hoen ố hình ảnh của đất nước”.

Truyền thông Malaysia dẫn lời phát biểu của bà Hannah Yeoh vào sáng 7-10 (giờ Việt Nam): “FAM nói rằng đây chỉ là lỗi kỹ thuật, do nhân viên, nhưng không thể coi nhẹ chuyện này. Toàn bộ hệ thống cần được cải thiện. Việc FIFA công khai hồ sơ điều tra các cầu thủ nhập tịch của Malaysia, trong đó có những kết luận nghiêm trọng, đã làm hoen ố hình ảnh của đất nước”.

Bà Hannah Yeoh cũng thừa nhận phản ứng phẫn nộ từ công chúng là dễ hiểu, và khẳng định có nhiều điểm cần được FAM khắc phục ngay lập tức dựa trên các phát hiện chi tiết của FIFA.

Tuy nhiên, phía Bộ Thanh niên và Thể thao cho biết, sẽ chưa đưa ra tuyên bố chính thức cho đến khi quá trình kháng cáo kết thúc. “FAM phải hoàn tất quá trình kháng cáo trước khi đưa ra bất kỳ thông báo đặc biệt nào. Chúng tôi đang theo dõi sát”, bà nói thêm.

Bất chấp sự cố đang được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm, bà Hannah Yeoh kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ đội tuyển Malaysia, đặt trong bối cảnh thầy trò HLV Peter Cklamovski chuẩn bị đối đầu Lào ở bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

7 tuyển thủ Malaysia được cho làm giả giấy tờ nhập tịch

Cùng thời điểm, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John xác nhận các quyết định liên quan đến hình phạt của đội tuyển Malaysia sẽ được trình lên Ủy ban kỷ luật AFC. “Có thể sẽ có các án phạt như trừ điểm hoặc phạt tiền với đội tuyển Malaysia và các CLB của quốc gia này tham dự các giải đấu như vòng loại Asian Cup và AFC Champions League”, ông cho biết.

Đáng chú ý, đây là sự thay đổi trong quan điểm của ông Windsor John so với phát ngôn gây tranh cãi trước đó. Hôm 29-9, vị lãnh đạo người Malaysia này lại phát biểu rằng: “FAM không bị đình chỉ, đội tuyển Malaysia vẫn đang hoạt động. Chỉ các cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng”.

Quan chức AFC cũng như Malaysia phải đồng loạt lên tiếng bởi vào tối muộn 7-10, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã công bố toàn bộ quá trình điều tra và căn cứ của quyết định xử phạt FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch, được thông qua từ ngày 25-9.

Theo đó, FAM bị quy kết “làm giả và giả mạo giấy tờ” để hợp thức hóa nguồn gốc cho 7 cầu thủ nhập tịch, giúp họ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia tị vòng loại Asian Cup 2027. Trong đó, FAM khai nhóm cầu thủ này có ông bà sinh tại Malaysia, nhưng FIFA xác định tất cả đều sinh ra ở Nam Mỹ lẫn châu Âu. Đáng chú ý, 5 trong số bảy giấy khai sinh được cấp mới trong tháng 1-2025, chỉ vài tháng trước khi các cầu thủ này ra sân cho đội tuyển Malaysia. Chi tiết này được FIFA xem là dấu hiệu bất thường.

HỮU THÀNH