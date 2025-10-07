FAM kháng cáo khi FIFA công khai hồ sơ điều tra các cầu thủ nhập tịch của Malaysia

Tối muộn 7-10 (giờ Việt Nam), Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố toàn bộ quá trình điều tra và căn cứ của quyết định xử phạt Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch, được thông qua từ ngày 25-9.

5 trong 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch có giấy khai sinh được làm lại từ tháng 1-2025. ẢNH: FAM

Theo đó, FAM bị quy kết “làm giả và giả mạo giấy tờ” để hợp thức hóa nguồn gốc cho 7 cầu thủ nhập tịch, giúp họ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Trong đó, FAM khai nhóm cầu thủ này có ông bà sinh tại Malaysia, nhưng FIFA xác định tất cả đều sinh ra ở Nam Mỹ lẫn châu Âu.

5 giấy khai sinh được làm lại trong tháng 1-2025

Theo hồ sơ Uỷ ban Kỷ luật FIFA, trong hai đợt FIFA Days tháng 3 và tháng 6-2025, FAM gửi lên giấy khai sinh của 7 cầu thủ gồm Hector Hevel, Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Các giấy tờ này cho thấy ông hoặc bà của họ sinh tại Malaysia, qua đó đáp ứng điều kiện “có gốc gác Malaysia” theo quy định FIFA.

Đáng chú ý, 5 trong số bảy giấy khai sinh được cấp mới trong tháng 1-2025, chỉ vài tháng trước khi các cầu thủ này ra sân cho đội tuyển Malaysia. Chi tiết này được FIFA xem là “dấu hiệu bất thường”.

Ngày 10-6, nhóm cầu thủ nói trên thi đấu trong cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam thuộc lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Một ngày sau, FIFA nhận được đơn khiếu nại về tư cách thi đấu, cáo buộc họ mới nhập tịch trong thời gian ngắn và có dấu hiệu gian lận hồ sơ.

Sau khi mở điều tra, Văn phòng Kỷ luật FIFA đã thu thập bản sao giấy khai sinh gốc tại nước sở tại của các cầu thủ. Kết quả cho thấy không một ông/bà nào sinh ở Malaysia, mà đều sinh ở các nước Tây Ban Nha, Hà Lan, Brazil và Argentina.

Từ đó, Uỷ ban Kỷ luật FIFA khẳng định: “Các giấy tờ do FAM nộp đã bị làm giả hoặc chỉnh sửa nhằm thay đổi nơi sinh, giúp cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia”.

Đáng chú ý, 2 trong số bảy cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia đã ghi bàn trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Điều này làm tăng tính nghiêm trọng của hành vi gian lận.

Uỷ ban Kỷ luật FIFA công bố hồ sơ điều tra nơi sinh của ông/bà 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch. ẢNH: FIFA

Các giải trình của FAM bị bác bỏ

Trong phần giải trình, FAM khẳng định mọi thủ tục nhập tịch đều hợp pháp, được Chính phủ Malaysia xác nhận. FAM cho rằng nếu có sai sót, đó chỉ là “vi phạm hình thức”, không ảnh hưởng đến kết quả thi đấu hay tư cách của cầu thủ.

Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật FIFA bác bỏ toàn bộ. Cơ quan này dẫn lời Tổng Giám đốc Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD), người thừa nhận chưa bao giờ nhận được giấy khai sinh gốc, mà chỉ cấp bản sao dựa trên “tài liệu nước ngoài” và “thông tin thứ cấp”.

Theo Uỷ ban Kỷ luật FIFA, điều này cho thấy FAM không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kiểm tra và xác minh, và việc sử dụng tài liệu giả “không thể được xem là sai sót hành chính”. Cơ quan này nhấn mạnh: “Đây là hành vi gian lận nghiêm trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các giải đấu và nguyên tắc công bằng trong bóng đá”.

FIFA cũng khẳng định các thư từ trước đó chỉ “nêu rằng cầu thủ có vẻ đủ điều kiện”, chứ không phải sự xác nhận chính thức như FAM đã viện dẫn.

FAM kháng cáo thế nào?

Sáng sớm 7-10, FAM ra thông cáo khẳng định sẽ kháng cáo toàn bộ quyết định. Đơn vị này đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và bằng chứng để gửi đến FIFA, đồng thời nhấn mạnh: “Không có bằng chứng nào cho thấy các cầu thủ đã nhận hoặc sử dụng tài liệu giả mạo. Họ luôn hành động thiện chí, dựa trên quy trình xác nhận của cơ quan chức năng Malaysia”.

FAM khẳng định quyết định của FIFA là không công bằng và thiếu căn cứ, đồng thời cam kết sử dụng mọi kênh pháp lý để bảo vệ danh dự của bóng đá Malaysia và quyền lợi của cầu thủ.

Theo quy định, FAM có 3 ngày để thông báo ý định kháng cáo và 5 ngày tiếp theo để nộp đơn chính thức, kèm lệ phí 1.257 USD.

Nếu kháng cáo, FIFA sẽ trả lời bằng văn bản về việc phúc thẩm cho FAM. Nếu FAM không đồng tình với báo cáo phúc thẩm, đơn vị có thể tiếp tục gửi đơn kiện lên Toà án Trọng tài quốc tế (CAS). Dựa trên kết luận từ CAS cùng các bên liên quan (như FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ ra quyết định tiếp theo về việc có xử đội tuyển Malaysia thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam hay loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 hay không?

Uỷ ban Kỷ luật FIFA nhận định vụ việc 7 cầu thủ Malaysia giả mạo giấy tờ là một trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực quản trị cầu thủ quốc tịch kép, vì liên quan trực tiếp đến tiêu chuẩn đại diện quốc gia. Cơ quan này đưa ra án phạt không chỉ để trừng phạt, mà còn nhằm răn đe và bảo vệ tính liêm chính của bóng đá quốc tế.

HỮU THÀNH