HLV tuyển Nepal từ chối nhắc về án phạt của Malaysia

Theo HLV Matt Ross, đội tuyển Nepal sẽ nỗ lực giành điểm trước chủ nhà Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời ông không bình luận về án phạt của Ủy ban Kỷ luật FIFA đối với đội tuyển Malaysia.

HLV Matt Ross dành sự tôn trọng tuyệt đối đến đội tuyển Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dù chưa giành được điểm nào sau hai thất bại trước Malaysia và Lào tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027, nhưng đội tuyển Nepal vẫn có cơ hội được 3 điểm nếu Ban tổ chức xử thắng trong vụ việc Malaysia bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả cho 7 cầu thủ nhập tịch. Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã phát hiện và phạt cấm thi đấu 12 tháng với nhóm cầu thủ Malaysia này.

Tuy nhiên, HLV Matt Ross không muốn bận tâm đến vấn đề ngoài chuyên môn, mà chỉ tập trung tối đa cho hai trận đấu tiếp theo gặp chủ nhà Việt Nam.

“Tôi không muốn nói nhiều về Malaysia vào lúc này, nhất là sau những gì đã xảy ra. Mục tiêu của Nepal là có điểm ở hai trận đấu với Việt Nam. Nếu giành được 3 điểm thì quá tuyệt vời, còn 1 điểm cũng là thành công rồi. Chúng tôi thất vọng với trận thua trước Lào, vì vậy trận đấu ngày mai sẽ là cơ hội để toàn đội thể hiện tốt hơn”, HLV Matt Ross chia sẻ trong buổi họp báo trên sân Bình Dương vào chiều 8-10.

Thay vì nhắc đến án phạt của Malaysia, HLV Matt Ross dành sự tập trung cho đối thủ Việt Nam. Theo ông, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik chất lượng nhờ sở hữu lối chơi tấn công mạnh mẽ và gây nhiều sức ép lên hàng thủ đối phương.

Thủ môn đội trưởng Kiran Kumar Limbu của Nepal trả lời họp báo. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nói về đồng nghiệp Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam, HLV Matt Ross cho biết: “Tôi đánh giá rất cao tinh thần và chiến thuật của các đội bóng được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc. Dựa vào đó, tôi phần nào đoán được lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tôi cũng hiểu một chút tiếng Hàn, nên nếu ông Kim có trao đổi gì trên sân, tôi sẽ cố gắng lắng nghe và điều chỉnh chiến thuật phù hợp”.

Theo nhà cầm quân người Australia, để đối phó với nhà vô địch ASEAN Cup 2024, đội tuyển Nepal sẽ cố gắng đứng vững và chắt chiu cơ hội thì mới tạo ra được khác biệt. Ông cũng nhận thấy đội tuyển Việt Nam mang đến nhiều gương mặt U23 trong đợt tập trung lần này và nhận định đây là cơ hội để các gương mặt trẻ thể hiện mình trong mắt ban huấn luyện.

Tham dự buổi họp báo với HLV Matt Ross còn có thủ môn đội trưởng Kiran Kumar Limbu. Anh chia sẻ ngắn gọn: “Giống như HLV trưởng đã chia sẻ, mục tiêu của chúng tôi là 3 điểm. Nhưng nếu có được 1 điểm thì cũng là kết quả tốt. Trận đấu ngày mai với Việt Nam là trận đấu lớn, và tôi rất háo hức được ra sân”.

HỮU THÀNH