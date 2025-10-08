Đội tuyển Nepal đến TPHCM, sẵn sàng cho trận gặp Việt Nam

Đội tuyển Nepal đã có mặt tại TPHCM, chuẩn bị cho hai trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Nepal có mặt tại TPHCM vào đêm khuya. ẢNH: VFF

Tối muộn 7-10, đội tuyển Nepal đã đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) với 23 cầu thủ, chuẩn bị cho hai trận đấu tại bảng F thuộc loại Asian Cup 2027 gặp tuyển Việt Nam. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, toàn đội nhanh chóng di chuyển về đại bản doanh ở phường Thủ Dầu Một để ổn định nơi sinh hoạt và nghỉ ngơi.

Chuyến bay kéo dài nhiều giờ từ Nepal khiến các cầu thủ tỏ rõ sự mệt mỏi, nhưng đội ngũ ban tổ chức và khách sạn chủ nhà đã chuẩn bị chu đáo khâu đón tiếp, giúp đại diện đến từ Nam Á có buổi ăn nhẹ trước khi nghỉ ngơi.

Đáng chú ý, thủ môn kỳ cựu Kiran Chemjong, người đã có 107 lần khoác áo tuyển Nepal, có mặt sớm hơn đồng đội do bay thẳng từ nơi thi đấu trước đó. Ngoài Chemjong, tiền đạo Anjan Bista, chân sút ghi 13 bàn sau 70 trận, cũng là gương mặt nổi bật được HLV Matt Ross kỳ vọng tạo đột biến trước Việt Nam.

Đội tuyển Nepal có một buổi tập làm quen sân thi đấu Bình Dương

Theo kế hoạch, đội tuyển Nepal sẽ tham dự họp kỹ thuật lúc 15 giờ chiều 8-10, sau đó HLV Matt Ross cùng thủ môn Kiran Kumar Limbu dự họp báo trước trận tại sân Bình Dương. Toàn đội cũng sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu kéo dài một giờ nhằm thích nghi với thời tiết và mặt cỏ trước khi bước vào trận đấu lúc 19g30 ngày 9-10.

Đến ngày 14-10, hai đội tuyển Nepal và Việt Nam gặp nhau tại trận lượt về diễn ra ở sân Thống Nhất (phường Diên Hồng).

Hiện đội tuyển Việt Nam xếp nhì bảng với 3 điểm, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm, còn Nepal vẫn chưa có điểm nào. Tuy nhiên, trật tự bảng đấu có thể thay đổi lớn khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)đang xem xét kỷ luật Malaysia vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch có giấy tờ giả. Nếu bị xử thua 0-3 ở hai trận đầu, kết quả này sẽ giúp Nepal và Việt Nam cùng được hưởng lợi.

HỮU THÀNH