Người hâm mộ “đội nắng” từ sớm mua vé xem trận Việt Nam - Nepal

Dù 9 giờ sáng vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 mới được bán, nhưng cổ động viên TPHCM đã đứng xếp hàng chờ mua từ hơn 1 tiếng trước đó.

Người hâm mộ “đội nắng” mua vé xem trận Việt Nam - Nepal. ẢNH: TÂM HÀ

Sáng 7-10, tại sân Gò Đậu (phường Thủ Dầu Một, TPHCM), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) tiến hành mở bán vé theo dõi trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Nepal, thuộc bảng F vòng loại Asian Cup 2027 (diễn ra vào lúc 19g30 ngày 9-10).

Trong ngày bán trực tiếp đầu tiên, ban tổ chức phát hành 1.960 vé loại giá 400.000 đồng và 2.950 vé loại 200.000 đồng.

Hàng dài cổ động viên mua vé. ẢNH: TÂM HÀ

Theo kế hoạch, quầy bán vé được mở từ lúc 9 giờ 30. Tuy nhiên, do lượng người hâm mộ đổ về xếp hàng từ sớm, ban tổ chức quyết định mở sớm hơn 30 phút để phục vụ người mua. Với kinh nghiệm từng bán vé xem trận Việt Nam - Lào trong đợt FIFA Days tháng 3, HFF không gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức. Dù chỉ có 1 quầy, nhưng nhờ có đến 3 thành viên đứng bán nên việc nhận tiền và trả vé diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Ban tổ chức tạo điều kiện tốt nhất cho người hâm mộ mua vé. ẢNH: TÂM HÀ

Theo cảm nhận của các cổ động viên, đợt bán vé lần này ban tổ chức đã tạo điều kiện tốt để mọi người không phải đứng “đội nắng” chờ đợi quá lâu.

Anh Trần Hoài Tưởng (40 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TPHCM) chia sẻ: “Đọc trên các phương tiện truyền thông, tôi biết sáng nay sẽ mở bán vé xem trận Việt Nam - Nepal nên tôi có mặt ở sân từ 8 giờ sáng để xếp hàng chờ mua. Tôi cảm nhận lần này không khí mua vé không nóng bằng trận đấu với Lào, nhưng tôi tin trong những ngày tới, sức hút của trận đấu cũng như tình yêu của người hâm mộ với đội tuyển Việt Nam sẽ khiến giá vé được hỏi mua nhiều hơn”.

Cổ động viên Trần Hoài Tưởng háo hức cầm vé trên tay. ẢNH: TÂM HÀ

Chỉ sau 40 phút mở bán, lượng người mua cũng thưa dần. Ban tổ chức thu gọn hàng rào an ninh để chuẩn bị nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục mở quầy bán vé.

Theo kế hoạch, vé xem trận đấu giữa Việt Nam - Nepal sẽ tiếp tục được bán trong những ngày tiếp theo cho đến khi hết.

Kế hoạch bán vé xem hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. ẢNH: VFF

HỮU THÀNH