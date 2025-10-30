Đoàn Việt Nam kết thúc Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 với 19 tấm huy chương

Tại ngày thi đấu cuối cùng 30-10, Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 HCB quan trọng ở môn vật bãi biển đồng thời chúng ta đạt thành tích chung cuộc là 19 tấm huy chương qua những nội dung tham dự.

Đoàn thể thao Việt Nam có thêm tấm HCB của VĐV Thảo Thơm. Ảnh: TRUNG THÀNH

Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 còn thi đấu tới ngày 31-10, tuy nhiên tuyển thủ Việt Nam chỉ còn những nội dung cuối cùng trong ngày 30-10 tại các môn vật bãi biển, jujitsu và judo. VĐV cả 3 môn này đều mang về huy chương trong ngày cuối.

Trong đó, các tuyển thủ vật bãi biển đã giành kết quả tốt với 1 HCB và 1 HCĐ. Tấm HCB thuộc về tuyển thủ Bùi Ngọc Thảo Thơm tại hạng cân 55kg nữ. Tại vòng bảng, Thảo Thơm đã giành chiến thắng trước đối thủ của Philippines, Bahrain qua đó giành suất bán kết. Trong trận bán kết, cô thắng thuyết phục Duangchit Kanokkon (Thái Lan) với tỷ số 2-0. Tại chung kết, Thảo Thơm đọ sức cùng Anjali Anjali (Ấn Độ) và có cơ hội vượt lên chiến thắng nhưng lại để thua sít sao 1-2. Với kết quả này, Thảo Thơm có ngôi á quân tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025.

Đoàn thể thao Việt Nam chúc mừng các VĐV vật đã giành thành tích. Ảnh: TRUNG THÀNH

Ở kết quả khác, tuyển thủ Lâm Minh Gia Huy đã đã thi đấu hạng cân 60kg nam và giành HCĐ. Trong khi đó, Phạm Huỳnh Minh Hiếu góp mặt hạng cân 90kg nam nhưng không có kết quả huy chương.

Trong môn jujitsu, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 2 HCĐ với thành tích thi đấu của các võ sĩ Hoàng Mạnh Lương (48kg nam) và Nông Bảo Ngọc (48kg nữ).

Với môn judo, võ sĩ Phạm Minh Tuyết (57kg nữ) đã giành tấm HCĐ quyết định khi vượt qua đối thủ Mông Cổ Demuul Suvd-Erdene trận đấu cuối cùng trong tối muộn ngày 30-10.

Chỉ tính riêng ngày cuối, Đoàn thể thao Việt Nam giành 1 HCB và 4 HCĐ. Xét kết quả chung cuộc, chúng ta có 19 tấm huy chương gồm 1 HCV, 7 HCB và 11 HCĐ. Tấm HCV duy nhất của Đoàn thể thao Việt Nam là ở môn cử tạ. Sau ngày 31-10, các vị trí xếp hạng chung cuộc sẽ được xác định. Tạm thời, Đoàn thể thao Việt Nam đang có hang 21.

MINH CHIẾN