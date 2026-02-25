Cơ thủ Dương Quốc Hoàng tham dự giải vô địch pool 10 bóng đồng đội thế giới 2026

Dương Quốc Hoàng và các cơ thủ Việt Nam có mặt tại Las Vegas (Mỹ) thi đấu. Ảnh: HOÀNG SAO

Dương Quốc Hoàng (Hoàng “Sao”) đã di chuyển tới thành phố Las Vegas (Mỹ) sẵn sàng vào tranh tài giải vô địch pool 10 bóng đồng đội thế giới 2026 (WPA team world championship 2026).

Tại đây, Dương Quốc Hoàng cùng 2 cơ thủ Bùi Xuân Vàng, Phạm Phương Nam đại diện cho đội billiards Việt Nam.

Theo bốc thăm, đội Việt Nam sẽ thi đấu với đội Hà Lan vào chương trình thi đấu sáng ngày 25-2 (theo giờ Việt Nam). Giải đấu này sẽ kéo dài tới ngày 27-2 (theo giờ địa phương). Nếu vượt qua các vòng bảng, các đội có thành tích tốt nhất có cơ hội tham dự bán kết vào ngày 26-2. Tiếp đó, trận chung kết sẽ diễn ra ngày 27-2. Tại giải vô địch pool 10 bóng đồng đội thế giới 2026, ngoài Việt Nam, đại diện của các đội billiards ở khu vực Đông Nam Á góp mặt còn có Singapore, Indonesia, Philippines.

Trước khi tham dự giải đấu trên, Dương Quốc Hoàng đã góp mặt thi đấu Premier League Pool 2026 tại Mỹ và có chiến thắng thuyết phục ở trận chung kết. Cơ chủ của billiards Việt Nam vượt qua Francisco Sanchez Ruiz với tỷ số 7-4 tại trận đấu tranh ngôi vô địch.

Giải Premier League Pool 2026 thuộc hệ thống World Nineball Tour (9 bi) của thế giới đã diễn ra từ ngày 19 tới 23-2 ở Florida (Mỹ). Giải trên thu hút 16 cơ thủ pool 9 bi hàng đầu thế giới tranh tài và lần đầu tiên Dương Quốc Hoàng có chiến thắng để giữ vị trí số 1.

MINH CHIẾN