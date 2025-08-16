Các tuyển thủ nhảy xa nữ Việt Nam tin vào cơ hội đổi màu huy chương ở SEA Games 33

Nhảy xa nữ là nội dung trọng điểm được đội tuyển điền kinh Việt Nam kỳ vọng chinh phục đấu trường SEA Gamé 33-2025 và từ giải vô địch quốc gia 2025 mới đây, lực lượng tuyển thủ chủ lực đã định hình.

Tuyển thủ Trần Thị Loan thi đấu hiệu quả tại nội dung nhảy xa nữ để giành HCV. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tuyển thủ Trần Thị Loan đều đạt kết quả vượt trội hơn những đối thủ cạnh tranh trong các lượt nhảy tại chung kết nội nhảy xa nữ của giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 ở Đà Nẵng. Khép lại thi đấu, cô đạt chỉ số 6m40, giành HCV xứng đáng. Đứng ngay sau Trần Thị Loan là Hà Thị Thúy Hằng (6m37) còn tuyển thủ Vũ Thị Hà đạt thông số 6m22 nên giữ hạng 3.

Trong khi đó trên hố nhảy ba bước nữ giải quốc gia lần này, giới chuyên môn đánh giá tuyển thủ Nguyễn Thị Hường đã trở lại mạnh mẽ. Những bước nhảy tự tin của cô gái từng giành HCĐ châu Á năm 2023 này giúp Nguyễn Thị Hường đạt thành tích tốt nhất là 13m73, giữ ngôi số 1 năm nay. Tuyển thủ Trần Thị Loan đứng thứ 2 (13m66), vị trí thứ 3 là Vũ Thị Ngọc Hà (13m60).

Đến lúc này, điền kinh Việt Nam vẫn đau đáu việc giành lại vị trí số 1 ở SEA Games trên hố nhảy xa và ba bước nữ. HLV Nguyễn Mạnh Hiếu (đội tuyển điền kinh Việt Nam) trực tiếp tới Đà Nẵng theo dõi các các học trò thi đấu đã phân tích: “Nhảy xa cần sự ổn định và kết hợp nhiều yếu tố từ tốc độ vào đà, dậm bước nhảy và tâm lý đạt đúng lực bật thì mới thành công. Những kết quả ổn định của VĐV như Hường hay Loan là rất khả quan”.

Trao đổi sau thi đấu giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Trần Thị Loan bày tỏ: “Tôi đang có sự tự tin của mình. Kết quả thi đấu đều được định hình từ khi tập luyện nên việc vượt được trên 6m30 của tại giải vô địch quốc gia năm nay đã là sự dự liệu”. Tuyển thủ Nguyễn Thị Hường cho biết: “Tôi tập trung từ đầu năm đến nay và HLV trong tổ nhảy tại đội tuyển điền kinh Việt Nam đã cải thiện cho tôi các kỹ thuật nền giúp đạt kết quả tốt nhất”.

Chúng ta đã thất bại do không giành HCV trong 2 nội dung trên tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Khi đó, cựu tuyển thủ Bùi Thị Thu Thảo đạt 6m13 nên nhận HCB nhảy xa nữ còn Nguyễn Thị Hường kết quả 13m46, giành HCĐ nhảy ba bước nữ.

Mức 6m40 được Trần Thị Loan giành tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 đang tương đương thành tích HCV giải vô địch châu Á 2025 của VĐV Mobini (Iran) và vượt sâu kết quả HCV SEA Games 32-2023 (6m28 của Maria Londa, Indonesia). Tuy nhiên, nữ tuyển thủ khẳng định mình đang thận trọng vì phía trước còn 3 tháng chuẩn bị để sẵn sàng cho SEA Games 33-2025. Yêu cầu cao nhất được HLV Nguyễn Mạnh Hiếu và ban huấn luyện nội dung nhảy xa đội tuyển điền kinh đề ra là VĐV phải đạt ổn định phong độ. Trần Thị Loan từng thi đấu giải vô địch châu Á 2025 nhưng cô chỉ đạt 6m05 vòng loại và 5m93 tại chung kết.

Nguyễn Thị Hường đã vô địch quốc gia nội dung nhảy ba bước nữ. Ảnh: MINH MINH

Với Nguyễn Thị Hường, tuyển thủ khẳng định mình có sự tự tin trong từng bước nhảy trên sân đấu. Thông số 13m73 của Nguyễn Thị Hường đang vượt hơn thành tích HCV SEA Games 32-2023 là 13m60 do VĐV Parinya Chuaimaroeng (Thái Lan) giữ. Khi thi đấu giải điền kinh vô địch châu Á 2025 vào tháng 5 năm nay, cô có thành tích 13m59.

Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên cho rằng chỉ số nhảy xa và nhảy ba bước nữ của nhóm tuyển thủ trọng điểm đạt yêu cầu cũng như nếu họ giữ phong độ như vậy thì triển vọng giành kết quả cao tại SEA Games 33-2025. Khi cùng các tuyển thủ tham dự giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2025 (tháng 6-2025), ông Nguyễn Đức Nguyên cho biết không riêng chúng ta, các đội tuyển rất muốn nắm bắt sự chuẩn bị của điền kinh Thái Lan tuy nhiên các gương mặt chủ lực của đội chủ nhà SEA Games 33-2025 vẫn đang giữ bí mật.

Hiện tại, tuyển thủ nhóm nhảy xa nữ đã trở lại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia ra sân tập luyện sau giải điền kinh vô địch quốc gia 2025.

Lần gần nhất điền kinh Việt Nam giành HCV nhảy xa nữ tại Đại hội thể thao Đông Nam Á là SEA Games 31. Tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà đạt 6m39, giành HCV. Tuy nhiên cô dính doping nên thành tích đã được trao lại cho người đứng sau là Bùi Thị Thu Thảo (6m38). Lần gần nhất chúng ta giành HCV nhảy ba bước nữ là tại SEA Games năm 2017 ở Malaysia với kết quả 14m15 của tuyển thủ Vũ Thị Mến.

MINH CHIẾN