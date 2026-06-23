Ca sĩ Mỹ Tâm sang Mỹ, tận mắt chứng kiến Messi đi vào lịch sử World Cup

Rạng sáng 23-6 (giờ Việt Nam), ca sĩ Mỹ Tâm bất ngờ làm người hâm mộ thích thú khi đăng tải loạt hình ảnh có mặt trên khán đài sân AT&T tại Dallas (Mỹ), vào đầu trận đấu giữa Argentina và Áo thuộc lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026.

Trên trang cá nhân, giọng ca Họa mi tóc nâu chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “Lần đầu tiên gặp Messi”, kèm hashtag World Cup 2026. Bài viết nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là những cổ động viên yêu mến Lionel Messi.

Mỹ Tâm từ lâu được biết đến là một cổ động viên nhiệt thành của Messi. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc theo dõi các trận đấu của ngôi sao sinh năm 1987, từ hành trình đăng quang tại World Cup 2022 cho đến màn trình diễn bùng nổ ở trận ra quân World Cup 2026 gần đây. Khi Messi lập hat-trick vào lưới Algeria, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh “hôn gió” và thả tim để chúc mừng thần tượng.

Sau nhiều năm theo dõi Messi qua màn ảnh nhỏ, nữ ca sĩ 45 tuổi đã có cơ hội trực tiếp xuất hiện trên sân để chứng kiến “La Pulga” thi đấu tại World Cup. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Mỹ Tâm hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt mà các cổ động viên Argentina tạo nên. Cô phấn khích ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đặc biệt khi hình ảnh Messi xuất hiện trên màn hình lớn của sân vận động.

Ca sĩ Mỹ Tâm phấn khích chia sẻ hình ảnh lần đầu tiên xem Messi thi đấu ngoài đời. ẢNH: FBNV

Chuyến đi của Mỹ Tâm càng trở nên ý nghĩa khi cô được chứng kiến một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Messi. Trong chiến thắng của Argentina trước Áo, Messi tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, qua đó chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup.

Với tổng cộng 18 pha lập công, “La Pulga” vượt qua kỷ lục trước đó của huyền thoại bóng đá Đức Miroslav Klose để độc chiếm vị trí số 1. Trước đó, Messi còn trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup, một thành tích vô tiền khoáng hậu trong bóng đá thế giới.

Ở tuổi 39, chủ nhân của nhiều Quả bóng vàng vẫn cho thấy đẳng cấp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử môn thể thao vua. Sau hai lượt trận tại World Cup 2026, Messi đã ghi tới 5 bàn thắng, đóng vai trò đầu tàu giúp Argentina sớm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp trước 1 lượt trận.

Argentina sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Jordan vào ngày 28-6 tới. Khả năng Messi được cho nghỉ ngơi để giữ thể lực cho giai đoạn đấu loại trực tiếp.

HỮU THÀNH