Messi bật khóc vì cha bị bạo bệnh

Tình hình sức khoẻ không tốt từ cha khiến Lionel Messi bật khóc ngay sau bàn thắng mở tỷ số trong trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026

Messi bật khóc sau bàn thắng mở điểm ở World Cup 2026.

Trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria ở trận ra quân bảng J hôm 17-6 (giờ Việt Nam), Messi ghi bàn ở phút 17 trước khi xúc động đến rơi nước mắt. Hình ảnh thủ quân đương kim vô địch thế giới nghẹn ngào trên sân Kansas City (Mỹ) lập tức thu hút sự chú ý. Sau trận đấu, tiền đạo sinh năm 1987 thừa nhận những ngày gần đây là quãng thời gian đặc biệt khó khăn đối với anh, đồng thời khẳng định cảm xúc đó không liên quan đến bóng đá.

Nhưng theo nhà báo Eduardo Feinmann của Radio Mitre (một trong những đài phát thanh có lượng thính giả lớn nhất Argentina), Messi đang trải qua “một cuộc đấu tranh nội tâm như bất kỳ người con nào khác trên thế giới” khi tình trạng sức khỏe của cha anh diễn biến xấu hơn trong tuần qua.

Ông Jorge Messi được cho là gặp vấn đề sức khỏe tại nhà riêng và từng phải nhập viện hồi đầu năm 2026. Sau đó, người đàn ông 68 tuổi tiếp tục trải qua nhiều đợt kiểm tra chuyên sâu về tim mạch và thần kinh, nhưng gia đình chưa từng công khai thông tin chi tiết.

Một số nguồn tin tại Argentina còn cho biết, ông Jorge có thể mắc ung thư tuyến tụy, dù chưa có xác nhận chính thức từ gia đình Messi. Sự kín tiếng của gia đình khiến những thông tin liên quan đến sức khỏe của người đại diện lâu năm của Messi càng nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông và người hâm mộ.

Trận ra quân World Cup 2026, bà xã Antonella Roccuzzo cùng 3 con trai của Messi đã có mặt trên sân Kansas City để cổ vũ cho anh cùng Argentina. Sau trận, Antonella đăng tải thông điệp gia đình luôn ở bên Messi. Sự hiện diện của những người thân được xem là nguồn động viên lớn đối với ngôi sao 38 tuổi trong giai đoạn nhiều biến động về mặt tinh thần.

Ông Jorge Messi không chỉ là cha mà còn là người có ảnh hưởng đặc biệt trong sự nghiệp của siêu sao Argentina. Ông kết hôn với bà Celia Cuccittini năm 1978 tại Rosario và có 4 người con, trong đó Messi là con thứ 3. Ông Jorge trực tiếp quản lý các hoạt động kinh doanh, thương mại và giám sát đế chế triệu USD của Messi ngoài sân cỏ.

Dù đối mặt với những lo lắng về gia đình, Messi vẫn thể hiện phong độ xuất sắc trong trận mở màn World Cup 2026. Cú hat-trick vào lưới Algeria giúp anh cân bằng thành tích 16 bàn thắng tại World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

HỮU THÀNH