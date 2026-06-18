Ngày thi đấu thăng hoa của Messi và Mbappe đi vào lịch sử World Cup

Ngày thi đấu 16-6-2026 trở thành cột mốc đặc biệt của World Cup khi thu hút 281.223 khán giả đến sân, thiết lập kỷ lục mới tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Gần 70.000 đến sân Kampas (Mỹ) để chứng kiến Messi tỏa sáng ở trận ra quân World Cup 2026.

Ngày thi đấu 16-6 (theo giờ địa phương) của World Cup 2026 khi ghi nhận tổng cộng 281.223 khán giả đến sân theo dõi 4 trận đấu thuộc bảng I và bảng J. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận trong một ngày thi đấu của giải vô địch thế giới, được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận trên các nền tảng truyền thông chính thức.

“Ngày 16-6-2026 sẽ đi vào lịch sử World Cup”, ông Infantino nhấn mạnh.

Chủ tịch FIFA tiếp lời: “Tôi không thể cảm ơn người hâm mộ đủ nhiều vì đã mang đến sắc màu, bầu không khí sôi động và những cảm xúc tuyệt vời cho giải đấu năm nay. Đây là một kỳ World Cup toàn diện nhất từ trước đến nay, tiếp tục cho thấy bóng đá được yêu mến đến nhường nào và cách mà bóng đá kết nối cả thế giới”.

Bốn trận đấu trong ngày 16-6 đều thu hút lượng khán giả rất lớn. Cụ thể, trận Pháp thắng Senegal tỷ số 3-2 tại bảng I đón 80.545 người xem. Cuộc đối đầu giữa Iraq và Na Uy thu hút 63.106 khán giả. Tại bảng J, chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria có 69.045 người đến sân, trong khi trận Áo vượt qua Jordan kết quả 3-1 cũng ghi nhận 68.527 khán giả.

Sức hút đặc biệt của ngày thi đấu này đến từ sự xuất hiện và tỏa sáng của hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới. Tâm điểm là Lionel Messi khi đội trưởng Argentina trình diễn phong độ xuất sắc bằng cú hat-trick vào lưới Algeria. Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina vẫn cho thấy đẳng cấp vượt thời gian khi trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trong chiến thắng của nhà đương kim vô địch thế giới.

Không chỉ có Messi, Kylian Mbappe cũng khiến người hâm mộ mãn nhãn với cú đúp giúp tuyển Pháp đánh bại Senegal trong trận cầu hấp dẫn có tới 5 bàn thắng. Tương tự, Erling Haaland cũng góp phần tạo nên ngày thi đấu đáng nhớ khi lập cú đúp trong chiến thắng đậm 4-1 của Na Uy trước Iraq.

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HỮU THÀNH