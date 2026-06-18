WORLD CUP 2026

Bên lề

Ngày thi đấu thăng hoa của Messi và Mbappe đi vào lịch sử World Cup

SGGPO

Ngày thi đấu 16-6-2026 trở thành cột mốc đặc biệt của World Cup khi thu hút 281.223 khán giả đến sân, thiết lập kỷ lục mới tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Gần 70.000 đến sân Kampas (Mỹ) để chứng kiến Messi tỏa sáng ở trận ra quân World Cup 2026.
Gần 70.000 đến sân Kampas (Mỹ) để chứng kiến Messi tỏa sáng ở trận ra quân World Cup 2026.

Ngày thi đấu 16-6 (theo giờ địa phương) của World Cup 2026 khi ghi nhận tổng cộng 281.223 khán giả đến sân theo dõi 4 trận đấu thuộc bảng I và bảng J. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận trong một ngày thi đấu của giải vô địch thế giới, được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận trên các nền tảng truyền thông chính thức.

“Ngày 16-6-2026 sẽ đi vào lịch sử World Cup”, ông Infantino nhấn mạnh.

Chủ tịch FIFA tiếp lời: “Tôi không thể cảm ơn người hâm mộ đủ nhiều vì đã mang đến sắc màu, bầu không khí sôi động và những cảm xúc tuyệt vời cho giải đấu năm nay. Đây là một kỳ World Cup toàn diện nhất từ trước đến nay, tiếp tục cho thấy bóng đá được yêu mến đến nhường nào và cách mà bóng đá kết nối cả thế giới”.

Bốn trận đấu trong ngày 16-6 đều thu hút lượng khán giả rất lớn. Cụ thể, trận Pháp thắng Senegal tỷ số 3-2 tại bảng I đón 80.545 người xem. Cuộc đối đầu giữa Iraq và Na Uy thu hút 63.106 khán giả. Tại bảng J, chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria có 69.045 người đến sân, trong khi trận Áo vượt qua Jordan kết quả 3-1 cũng ghi nhận 68.527 khán giả.

Sức hút đặc biệt của ngày thi đấu này đến từ sự xuất hiện và tỏa sáng của hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới. Tâm điểm là Lionel Messi khi đội trưởng Argentina trình diễn phong độ xuất sắc bằng cú hat-trick vào lưới Algeria. Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina vẫn cho thấy đẳng cấp vượt thời gian khi trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trong chiến thắng của nhà đương kim vô địch thế giới.

Không chỉ có Messi, Kylian Mbappe cũng khiến người hâm mộ mãn nhãn với cú đúp giúp tuyển Pháp đánh bại Senegal trong trận cầu hấp dẫn có tới 5 bàn thắng. Tương tự, Erling Haaland cũng góp phần tạo nên ngày thi đấu đáng nhớ khi lập cú đúp trong chiến thắng đậm 4-1 của Na Uy trước Iraq.

Tin liên quan
HỮU THÀNH

Từ khóa

Lionel Messi World Cup 2026 đội tuyển Pháp FIFA Gianni Infantino

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn