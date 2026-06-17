Chủ tịch FIFA: Messi mang đến niềm vui cho hàng triệu người trên thế giới

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dành những ca từ mỹ miều để tôn vinh màn trình diễn xuất sắc của Lionel Messi ở trận ra quân World Cup 2026.

Messi trở thành cầu thủ đầu tiên dự 6 kỳ World Cup. ẢNH: VTV

Sáng 17-6 (giờ Việt Nam), Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria ở lượt trận mở màn bảng J World Cup 2026. Cú hat-trick của thủ quân Argentina không chỉ giúp đội nhà khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi vương mà còn đưa anh cân bằng một cột mốc lịch sử tại sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Cụ thể, Messi đã cân bằng kỷ lục ghi bàn tồn tại suốt 12 năm của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Đây là dấu mốc đáng nhớ tiếp theo trong sự nghiệp lẫy lừng của Messi. Cũng trong trận đấu với Algeria, anh chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sáu kỳ World Cup, bắt đầu từ giải đấu trên đất Đức năm 2006.

Không chỉ người hâm mộ Argentina, nhiều nhân vật quan trọng của bóng đá thế giới cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho màn trình diễn của Messi. Trên khán đài VIP của sân Kansas City (Mỹ), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino theo dõi toàn bộ trận đấu. Máy quay truyền hình nhiều lần ghi lại hình ảnh ông mỉm cười, vỗ tay tán thưởng sau mỗi bàn thắng mà siêu sao số 10 ghi được.

Sau trận đấu, ông Infantino đã đăng tải thông điệp chúc mừng Messi trên trang cá nhân. Người đứng đầu FIFA viết: “Xin chúc mừng nhà vô địch thế giới Lionel Messi vì đã ghi bàn thắng thứ 16 của mình tại FIFA World Cup và cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Miroslav Klose”.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ca ngợi Messi

Đặc biệt, Chủ tịch FIFA nhấn mạnh giá trị vượt ra ngoài những con số thống kê mà Messi tạo nên trong suốt sự nghiệp. “Kỷ lục này là minh chứng cho sự xuất sắc vượt thời gian của bạn, khi bạn tiếp tục mang niềm vui đến cho hàng triệu người trên khắp thế giới”, ông Infantino viết.

Trên fanpage chính thức của FIFA, hình ảnh và những khoảnh khắc đáng nhớ của anh liên tục được đăng tải, thu hút lượng tương tác rất lớn. Sức hút của nhà vô địch World Cup 2022 vẫn luôn là đề tài hấp dẫn, dù anh sắp bước sang tuổi 39.

Trước sự chứng kiến của gần 70 nghìn khán giả trên sân Kansas City, Messi mở màn đêm diễn bằng bàn thắng ở phút 17. Từ ngoài vòng cấm, anh tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn đối phương, đưa Argentina vượt lên dẫn trước. Sau giờ nghỉ, siêu sao 38 tuổi tiếp tục để lại dấu ấn với pha đá bồi cận thành ở phút 60, nhân đôi cách biệt cho đại diện đến từ Nam Mỹ.

Đến phút 76, Messi hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup bằng một pha cứa lòng đẳng cấp từ rìa vòng cấm. Bàn thắng này khép lại màn trình diễn xuất sắc của đội trưởng Argentina, đồng thời giúp anh nâng tổng số pha lập công tại các vòng chung kết World Cup lên con số 16.

Khi Messi rời sân ở phút 80, toàn bộ khán giả trên sân Kansas City đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay, tri ân một huyền thoại sống của bóng đá thế giới.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 22-6 tại Dallas, Argentina sẽ gặp Áo. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Messi cùng các đồng đội gần như chắc chắn sẽ sớm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

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HỮU THÀNH