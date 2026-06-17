Messi và điều kỳ diệu ở tuổi 39

Nhà đương kim vô địch Argentina khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 của mình bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Algeria tại Kansas City. Một tuần trước ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 39, Lionel Messi cho thấy đẳng cấp cùng nguồn cảm hứng không vơi cạn khi anh ghi cả 3 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi hat-trick đầu tiên của giải đấu.

Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi hat-trick đầu tiên của World Cup 2026 khi Argentina thuyết phục 3-0 trước Algeria.

La Albiceleste đang cố gắng trở thành quốc gia thứ 3 trong lịch sử giành được 2 chức vô địch thế giới liên tiếp. Chỉ có Italy và Brazil từng bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, nhưng Argentina tự tin đặt mục tiêu gia nhập CLB ưu tú đó vào cuối tháng 7, nhất là khi người đội trưởng huyền thoại Messi vẫn đang chơi ở phong độ đỉnh cao.

Argentina và Algeria chỉ mới gặp nhau một lần trước đó: một trận giao hữu vào tháng 6-2007, Argentina thắng 4-3 tại Camp Nou, với Messi ghi cú đúp quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp. Kịch bản tương tự đã xảy ra khi họ gặp nhau lần này, ở trận đấu quốc tế thứ 200 trong sự nghiệp vĩ đại của Messi, và là trận thứ 27 kỷ lục tại World Cup, và anh thậm chí còn làm tốt hơn khi ghi một cú hat-trick phi thường.

Ngay phút thứ 5, tưởng chừng kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ World Cup của El Pulga đã đến khi anh xâm nhập vòng cấm sau đường chuyền của Lautaro Martinez, dứt điểm tung lưới Algeria. Tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Nhưng người hâm mộ không phải chờ đợi quá lâu, khi ở phút 17, nhận đường chuyền xuyên tuyến tinh tế của De Paul, Messi thực hiện cú dứt điểm từ khoảng cách chừng 25 mét ghi siêu phẩm mở tỷ số.

Messi tung siêu phẩm khởi đầu cho cú hat-trick phi thường.

Đúng 20 năm trước, ngày 16-6 tại World Cup năm 2006, chàng thiếu niên Messi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu thứ 2 vòng bảng khi Argentina gặp Serbia & Montenegro, có màn ra mắt ấn tượng khi kiến tạo 1 bàn thắng và ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại World Cup, bàn ấn định tỷ số 6-0.

Khi diễn biến điểm đúng 1 giờ khi đấu, Messi đã hoàn thành cú đúp. Sau cú sút xa căng như kẻ chỉ của Mac Allister từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Zidane để ói bóng, Messi xuất hiện đúng lúc và dễ dàng dứt điểm vào khung thành rộng mở. Ở tuổi 38 và 357 ngày, Messi là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi nhiều hơn một bàn thắng trong một trận đấu World Cup, vượt qua kỷ lục của Roger Milla (38 tuổi 34 ngày) năm 1990.

Nhưng điều kỳ diệu nhất vẫn chưa dừng lại. Phút 76, sau pha ban bật với đồng đội, Messi thực hiện cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm, bóng đi chìm rồi găm đúng góc thấp khiến thủ môn Zidane không thể cản phá, hoàn thành cú hat-trick đầu tiên trong lần thứ 6 kỷ lục tham dự World Cup, và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi 3 bàn trong một trận World Cup. Pha lập công thứ 6 kỷ lục từ ngoài vòng cấm tại World Cup cũng giúp Messi san bằng kỷ lục ghi 16 bàn của huyền thoại người Đức, Miroslav Klose tại giải đấu hàng đầu này!.

Phút 80, Messi được HLV Scaloni rút ra nghỉ dưỡng sức. Thành tích ghi bàn quốc tế của Messi dừng ở con số 120 bàn. Tuy nhiên, đó có vẻ chỉ là một khoảng lặng cần thiết trước khi cầu thủ 8 lần giành Quả bóng vàng có màn trình diễn bùng nổ tiếp theo trước tuyển Áo tại lượt trận thứ 2 bảng J vào ngày 23-6.

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