Tuyển thủ Algeria gốc Việt: Lẽ ra chúng tôi phải theo sát Messi hơn

Tiền vệ gốc Việt Ibrahim Maza thừa nhận Algeria đã mắc sai lầm khi để siêu sao Lionel Messi có quá nhiều khoảng trống trong trận thua 0-3 trước Argentina ở trận ra quân World Cup 2026.

Tuyển thủ Algeria gốc Việt Ibrahim Maza đối đầu với Messi ở trận ra quân World Cup 2026. ẢNH: FIFA

“Tôi nghĩ tôi không cần phải giải thích đâu. Chỉ cần xem trận đấu là bạn sẽ hiểu ý tôi khi nói về những điều mà Messi làm được. Anh ấy có thể tự mình quyết định kết quả trận đấu. Như chúng ta đã thấy hôm nay, lẽ ra chúng tôi phải theo sát Messi hơn và không để anh ấy có quá nhiều cơ hội nhận bóng. Nhưng đôi lúc chúng tôi đã cho anh ấy quá nhiều khoảng trống. Và rồi, như mọi người biết đấy, anh ấy cực kỳ hiệu quả”, Maza chia sẻ sau thất bại của Algeria sáng 17-6 (giờ Việt Nam).

Trận ra quân bảng J trên sân Kansas City (Mỹ), Messi tỏa sáng rực rỡ khi ghi cả 3 bàn thắng vào lưới Algeria, giúp Argentina mở đầu hành trình bảo vệ danh hiệu khởi đầy hanh thông.

Dù thất bại, Maza vẫn cho rằng Algeria không hoàn toàn lép vế trước các nhà đương kim vô địch World Cup. Tiền vệ đang khoác áo Bayer Leverkusen tiếc nuối về tình huống đại diện đến từ châu Phi đưa được bóng vào lưới Argentina ở phút thứ 8 nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

“Bầu không khí thật tuyệt vời. Tôi sẽ không nói rằng họ hoàn toàn áp đảo chúng tôi. Chỉ là ở giai đoạn đầu trận đấu thôi. Nếu bàn thắng mà chúng tôi ghi được không bị thổi việt vị, tôi nghĩ trận đấu đã diễn ra theo một kịch bản khác. Nhưng đó là việt vị, và rồi Messi đã ghi một cú hat-trick. Đó đơn giản là những điều mà Messi có thể làm”, Maza cảm nhận về trận ra mắt sân chơi World Cup.

Ibrahim Maza là điểm sáng hiếm hoi của Algeria ở trận ra quân World Cup 2026. ẢNH: FAF

Maza chính là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Algeria ở trận ra quân World Cup. Điểm nhấn ở phút thứ 8, cầu thủ sinh năm 2005 có pha xử lý kỹ thuật khi xoay người vượt qua Enzo Fernandez ở giữa sân, rồi tung đường chọc khe để Melali Chaibi dứt điểm tung lưới Emiliano Martinez. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Đến phút 78, Maza khiến người hâm mộ lo lắng khi bất ngờ đổ gục xuống sân dù không va chạm với ai. Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, anh vẫn tiếp tục thi đấu ít phút trước khi rời sân nhường chỗ cho Ramiz Zerrouki.

Ibrahim Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam và sinh ra tại Đức. Dù từng khoác áo các đội trẻ Đức, tiền vệ này đã quyết định lựa chọn màu áo đội tuyển Algeria ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Hiện anh thuộc biên chế Bayer Leverkusen và được chuyên trang Transfermarkt định giá khoảng 45 triệu euro.

Sau trận thua Argentina, Maza cùng các đồng đội sẽ hướng tới 2 trận còn lại tại bảng J gặp Jordan (ngày 23-6) và Áo (ngày 28-6), với mục tiêu nuôi hy vọng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

HỮU THÀNH