Messi trở thành biểu tượng mới của bóng đá xứ Tango

Hưởng ứng World Cup 2026, Argentina vừa khánh thành tượng Lionel Messi cao 26m tại tỉnh Neuquen, vượt công trình từng lập kỷ lục ở Ấn Độ để trở thành tượng đài về siêu sao này cao nhất thế giới.

Tượng Messi cao nhất thế giới vừa được khánh thành tại Cutral Co (Argentina). ẢNH: CUTRAL CO CITY.

Lễ khánh thành diễn ra tại thành phố Cutral Co (tỉnh Neuquen). Bức tượng được đặt bên Quốc lộ 22 và đường Manuel Savio, tại khu vực km 1.332, một trong những tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào địa phương. Vị trí nổi bật giúp công trình dễ dàng thu hút sự chú ý của người dân cũng như du khách khi đi qua khu vực này và nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của niềm tự hào bóng đá xứ Tango.

Theo chính quyền địa phương, tượng Messi cao 26 m, vượt qua công trình cao hơn 21 m từng được dựng tại Kolkata (Ấn Độ), qua đó trở thành bức tượng về danh thủ người Argentina cao nhất thế giới. Đây cũng là phiên bản tượng Messi có quy mô lớn nhất từng được xây dựng.

Tác phẩm do nghệ sĩ địa phương Aldo Beroisa thực hiện và trực tiếp phụ trách dự án. Bức tượng khắc họa Messi trong màu áo đội tuyển Argentina, tay nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2022, danh hiệu giúp anh hoàn tất bộ sưu tập vinh quang trong sự nghiệp và đưa Argentina có lần thứ 3 lên ngôi vô địch thế giới sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Công trình được xây dựng trên kết cấu thép, phủ lớp bê tông bên ngoài với tổng khối lượng khoảng 70 tấn. Hình ảnh Messi nâng cúp không chỉ tái hiện khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Argentina tại Qatar mà còn mang ý nghĩa biểu tượng đối với hàng triệu người hâm mộ trong nước.

Tại lễ khánh thành, chính quyền Cutral Co nhấn mạnh tượng đài là lời tri ân dành cho Messi, đồng thời thể hiện niềm tự hào dân tộc sau chức vô địch World Cup 2022. Sự kiện thu hút đông đảo người dân, du khách và người hâm mộ bóng đá. Cờ Argentina, áo đấu đội tuyển quốc gia cùng bầu không khí lễ hội xuất hiện khắp khu vực tổ chức.

Ngoài ý nghĩa tôn vinh huyền thoại bóng đá, địa phương kỳ vọng công trình sẽ trở thành điểm đến mới, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh Neuquen. Nhà chức trách cho biết tượng Messi sẽ đóng vai trò như một biểu tượng văn hóa mới, đồng thời quảng bá hình ảnh Cutral Co với cộng đồng quốc tế.

HỮU THÀNH