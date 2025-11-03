10 tuyển thủ quần vợt Việt Nam được chọn tham dự SEA Games 33

Tay vợt Trần Thụy Thanh Trúc là 1 trong 5 tuyển thủ nữ tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: VTF

Đủ mặt 2 nhà vô địch quốc gia

Liên đoàn quần vợt Việt Nam đã hoàn tất danh sách 10 tay vợt nam, nữ góp mặt SEA Games 33-2025 gồm Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Minh Phát, Từ Lê Khánh Duy, Đinh Viết Tuấn Minh (nam) và Nguyễn Thị Mai Linh, Ngô Hồng Hạnh, Chanelle Vân Nguyễn, Savana Lý Nguyễn, Trần Thụy Thanh Trúc. Trong số này 2 tay vợt giành ngôi vô địch nội dung đơn nam, đơn nữ giải vô địch quốc gia 2025 là Vũ Hà Minh Đức và Trần Thụy Thanh Trúc được kỳ vọng sẽ giành kết quả tốt nhất ở SEA Games 33-2025 sắp tới. Đây là lần đầu tiên, Vũ Hà Minh Đức được tham dự đội hình chính của quần vợt Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Trong khi đó, Trần Thụy Thanh Trúc là tay vợt có nhiều kinh nghiệm, từng giành các tấm HCĐ đôi nữ tại SEA Games 30-2019 và HCB đồng đội nữ tại SEA Games 31-2021.

Theo sự chuẩn bị chuyên môn, các tay vợt được tham dự một số giải quốc tế tại Malaysia và tại Việt Nam trong tháng 11 trước khi sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33-2025. Đại diện Liên đoàn quần vợt Việt Nam cho biết từng ban huấn luyện nội dung nam, nữ sẽ chuẩn bị chuyên môn cùng VĐV đảm bảo thành tích thi đấu như chỉ tiêu đề ra.

Như vậy sau nhiều năm, đội tuyển quần vợt Việt Nam không còn tay vợt Lý Hoàng Nam tham gia đội hình tranh tài SEA Games. Giới chuyên môn dự báo chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn tại các nội dung dành cho nam ởSEA Games 33-2025 bởi những tay vợt hàng đầu chủ nhà Thái Lan hay Singapore, Indonesia, Malaysia đều có thế mạnh.

Tay vợt Vũ Hà Minh Đức. Ảnh: VTF

Tháng 7 năm nay, đội tuyển quần vợt nam Việt Nam đã tham dự giải Davis Cup nhóm III năm 2025 khu vực châu Á-châu Đại Dương trên sân nhà với lực lượng gồm Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Minh Phát, Phạm La Hoàng Anh và Đinh Viết Tuấn Minh. Về cơ bản, đội hình tham dự SEA Games 33-2025 chỉ có sự thay đổi vị trí của Từ Lê Khánh Duy đối với Phạm La Hoàng Anh. “Tại giải Davis Cup, ban huấn luyện rút kinh nghiệm thêm cho các tay vợt trong từng nội dung đơn và đôi để hoàn thiện hơn. Chúng tôi còn 1 tháng chuẩn bị trước SEA Games 33-2025 và sẽ tập trung đảm bảo chuyên môn tối ưu nhất”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển quần vợt nam Việt Nam bày tỏ.

Mục tiêu giành huy chương

Đội tuyển quần vợt Việt Nam đặt chỉ tiêu giành huy chương trước lãnh đạo ngành thể thao đối với nhiệm vụ SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, chúng ta chưa thể đảm bảo chắc chắn chạm tay vào tấm HCV. Tại SEA Games 30-2019 và SEA Games 31-2021, đội tuyển quần vợt Việt Nam giành HCV với kết quả của cựu tuyển thủ Lý Hoàng Nam. Ở SEA Games 32-2023, Lý Hoàng Nam đã có cơ hội vô địch đơn nam nhưng thua trận chung kết trước Muhammad Rifqi Fitriadi (Indonesia).

Với đội hình 10 tay vợt đăng ký dự SEA Games 33-2025, quần vợt Việt Nam xây dựng chỉ tiêu giành huy chương được cho là phù hợp. Theo tìm hiểu, đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ tập trung hướng tới các cơ hội giành kết quả tốt nhất ở nội dung đồng đội nhằm đảm bảo mục tiêu thành tích tại Thái Lan lần này. “Yếu tố chiến thuật quyết định kết quả thi đấu thực tế. Trong chu kỳ chuẩn bị trước SEA Games 33-2025, các ban huấn luyện sẽ phối hợp cùng từng tuyển thủ thực hiện phương án chuyên môn của mình”, chia sẻ từ bộ phận chuyên môn Liên đoàn quần vợt Việt Nam.

Môn quần vợt tại SEA Games 33-2025 tổ chức 7 nội dung (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ). Dự kiến, đội tuyển quần vợt Việt Nam đăng ký tham dự đủ 7 nội dung này.

MINH CHIẾN