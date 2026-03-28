Xuân Son háo hức ghi bàn vào lưới Malaysia để mừng ngày sinh nhật

Cùng với Hoàng Hên, tiền đạo Xuân Son nhận được nhiều kỳ vọng trong trận đấu giữa Việt Nam và Bangladesh vừa qua, nhưng cả hai đều có trận đấu kém may mắn khi nhiều cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ. Đến với trận gặp Malaysia sắp đến, khả năng Xuân Son sẽ được trao suất đá chính, anh đã có những chia sẻ đầy tự tin…

Xuân Son cho biết anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương vốn gặp phải trước trận gặp Bangladesh và sẵn sàng trở lại với trạng thái tốt nhất. “Trước trận vừa rồi, tôi có chút vấn đề ở chân, nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn. Tôi đã hồi phục tốt và đang đạt 100% thể lực”, tiền đạo này khẳng định.

Hướng tới trận đấu với Malaysia, Xuân Son bày tỏ sự háo hức khi được thi đấu trên sân Thiên Trường, nơi anh có nhiều kỷ niệm trong màu áo CLB Nam Định. Theo tiền đạo sinh năm 1997, đây là một trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ về chuyên môn mà còn ở khía cạnh cảm xúc cá nhân.

“Thiên Trường là một sân vận động rất đặc biệt với tôi, giống như ngôi nhà của mình vậy. Tôi đã chờ đợi cơ hội được chơi một trận đấu như thế này từ lâu rồi. Được thi đấu tại đây càng khiến mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn”, Xuân Son chia sẻ. Trận đấu với Malaysia diễn ra ngay dịp sinh nhật của Xuân Son, càng làm tăng thêm ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân anh.

Đội tuyển Việt Nam trên sân tập ngày 28-3.

Đánh giá về “bạn diễn” Đỗ Hoàng Hên, Xuân Son cho biết dù toàn đội chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau, nhưng riêng với Hoàng Hên, anh đã có sự hiểu ý nhất định sau quãng thời gian thi đấu chung ở cấp CLB như tại Bình Định trước khi cùng đá cho Nam Định. “Chúng tôi đã chơi cùng nhau một thời gian nên không có nhiều khác biệt. Chỉ cần thêm thời gian để kết nối tốt hơn với các đồng đội khác”, Xuân Son nói.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị với buổi tập cuối tại Hà Nội vào chiều mai trước khi di chuyển về Ninh Bình, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia. Trận đấu mà đôi bên đều hướng đến chiến thắng để khẳng định sức mạnh và cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA.

QUỐC CƯỜNG