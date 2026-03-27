Đội tuyển Việt Nam được cộng điểm từ chiến thắng trước Bangladesh

Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục nhận tin vui từ BXH FIFA khi được cộng thêm 2,38 điểm sau trận thắng 3-0 trước Bangladesh vào tối 26-3. Thành tích đã giúp đội đến gần hơn với top 100.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Bangladesh hôm 26-3.

Với 2,38 điểm vừa được cộng thêm, đội tuyển Việt Nam đang có 1.216 điểm. Dù tiếp tục xếp 103 thế giới nhưng đang thu hẹp dần khoảng cách điểm số với đội đang đứng thứ 100 là Tajikistan. Điểm số hiện tại của Tajikistan là 1224.93, hạng 101 là Mizambique 1224.31 điểm, hạng 102 là Luxembourg 1223.39 điểm.

Vì thế, nếu giành trọn 3 điểm trước Malaysia vào tối 31-3 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ đến gần hơn với top 100 khi mà điểm cộng sẽ nhiều hơn bởi là trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Thứ hạng của các đội Thái Lan, Indonesia, Malaysia không thay đổi khi không ra sân trong lượt trận tối và đêm qua.

Trước đó vào tối 26-3, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh nhờ vào các pha lập công của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long. Đây cũng là trận ra mắt trong thành phần đội tuyển quốc gia của Đỗ Hoàng Hên.

Ở khu vực thế giới, đáng chú ý là đội tuyển Pháp lên hạng 2 khi được cộng 3,96 điểm từ trận thắng giao hữu 2-1 trước đội tuyển Brazil. Ngôi số 1 thế giới vẫn do Argentina nắm giữ.

Loạt trận vào ngày 31-3 hứa hẹn sẽ làm cho BXH FIFA biến động khi đội tuyển ở nhiều khu vực cùng ra sân tranh tài ở vòng loại Asian Cup, vòng play-off World Cup, giao hữu…

