Cựu HLV tuyển Malaysia tự tin trước trận gặp Việt Nam

Theo cựu HLV tuyển Malaysia Dollah Salleh, các cầu thủ Malaysia vẫn đủ sức vượt qua đội chủ nhà Việt Nam dù thiếu vắng nhiều gương mặt nhập tịch tại lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Dollah Salleh từng dẫn dắt đội tuyển Malaysia vượt qua chủ nhà Việt Nam tại bán kết lượt về AFF Cup 2014

Nhật báo New Straits Times dẫn lời phát biểu của cựu HLV Dollah Salleh: “Không có chuyện tuyển Malaysia không thể thắng tại Việt Nam. Ngay cả khi vắng 7 ngôi sao nhập tịch, đội hình hiện tại vẫn được chuẩn bị tốt hơn đội bóng năm 2014 của tôi. Chúng tôi từng làm được, và hoàn toàn có thể lặp lại kết quả năm xưa”.

Ông Dollah nhắc lại chiến thắng 4-2 trước đội chủ nhà Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 để xốc tinh thần cho thầy trò HLV Peter Cklamovski hiện tại. Khi đó, “Mãnh hổ Mã Lai” cũng không sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng vẫn lội ngược dòng sau khi thua 1-2 ở lượt đi để giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 5-4.

Theo ông Dollah, yếu tố then chốt của Malaysia lúc này nằm ở tâm lý thi đấu, trong bối cảnh đội đang chịu áp lực lớn sau án phạt từ FIFA khiến 7 cầu thủ nhập tịch bị treo giò 12 tháng.

Ông Dollah Salleh nhấn mạnh: “Điều nguy hiểm nhất là suy nghĩ chúng ta đã bị loại, không còn gì để chiến đấu. Nếu giữ tâm lý đó, họ đã thua trước khi ra sân. Các cầu thủ phải tự nhủ rằng bằng mọi giá phải thắng. Khi đó, họ vẫn có thể chứng minh Malaysia đủ sức cạnh tranh ngay cả khi thiếu những cái tên quan trọng”.

Cuộc so tài giữa Việt Nam - Malaysia chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đã sớm đoạt vé dự Asian Cup 2027. ẢNH: ANH KHOA

Ông Dollah cũng cho rằng việc thi đấu trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) không phải trở ngại quá lớn như nhiều người nghĩ, đồng thời đưa ra trải nghiệm thực tế để trấn an các cầu thủ.

Ông Dollah Salleh chia sẻ: “Khán giả Việt Nam trông có vẻ đáng sợ từ xa, nhưng thực tế họ rất thân thiện. Năm 2014, tại sân Mỹ Đình, thậm chí có người còn vỗ tay khi chúng tôi ghi bàn. Điều quan trọng nhất vẫn là tập trung vào trận đấu, bỏ qua mọi thứ bên ngoài sân”.

Trên bảng xếp hạng, Malaysia đã tụt xuống vị trí thứ hai bảng F với 9 điểm sau khi bị trừ 6 điểm. Trong khi đó, Việt Nam được cộng 3 điểm từ chính đối thủ, qua đó vươn lên dẫn đầu với 15 điểm và đã sớm giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Dù trận đấu tới chỉ còn mang tính thủ tục, Malaysia vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng với mục tiêu giành chiến thắng. Đội bóng của HLV Peter Cklamovski không chỉ hướng đến việc cải thiện thứ hạng FIFA mà còn muốn lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau sự cố liên quan đến cầu thủ nhập tịch.

HỮU THÀNH