Hai tuyển thủ Malaysia nhập tịch bị loại trước khi sang Việt Nam

Đội tuyển Malaysia tạm thời chia tay hai cầu thủ nhập tịch gốc Brazil và Australia do chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, nên không đủ điều kiện tham dự trận gặp chủ nhà Việt Nam ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

Theo đó, tiền đạo Bergson Da Silva (gốc Brazil) và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco (gốc Australia) đã bị HLV Peter Cklamovski loại khỏi danh sách đội tuyển Malaysia trước cuộc so tài với Việt Nam vào ngày 31-1 trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình), thuộc lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Chính HLV Cklamovski đã xác nhận điều này trong buổi họp báo ngày 23-3, khi đội tuyển Malaysia bắt đầu hội quân chuẩn bị cho chuỗi hoạt động FIFA Days tháng 3 này. Chiến lược gia người Australia phát biểu: “Tôi được thông báo rằng họ không kịp đăng ký để tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam”.

HLV Cklamovski đã trao đổi trực tiếp với Bergson Da Silva lẫn Giancarlo Gallifuoco. Hai cầu thủ này đều thể hiện khát khao cống hiến và mong muốn tạo dấu ấn cho đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, ông buộc phải chờ đợi họ ở những đợt tập trung sau, khi các vấn đề thủ tục được giải quyết triệt để.

Vấn đề hồ sơ nhập tịch cho Bergson Da Silva lẫn Giancarlo Gallifuoco làm giới chức bóng đá Malaysia vô cùng thận trọng. Nguyên nhân xuất phát từ vụ việc trước đó, khi 7 cầu thủ nhập tịch của nước này bị FIFA và AFC xử lý vì sử dụng hồ sơ không hợp lệ để thi đấu trong hai trận gặp Nepal và Việt Nam tại lượt đi vòng loại Asian Cup 2027.

Hệ quả, đội tuyển Malaysia bị trừ 6 điểm, chính thức mất tấm vé duy nhất tại bảng F dự vòng chung kết Asian Cup 2027 vào tay đội tuyển Việt Nam.

Thành thử, HLV Cklamovski không muốn đội tuyển Malaysia lặp lại sai lầm trong quá khứ. Dù không thể tham dự trận đấu với Việt Nam, Bergson Da Silva lẫn Giancarlo Gallifuoco vẫn còn cơ hội thi đấu tại ASEAN Cup 2026, dự kiến diễn ra từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8, hoặc giải FIFA ASEAN Cup tổ chức vào tháng 9.

Trong khi đó, việc đội tuyển Malaysia thất bại trong việc giành dự vòng chung kết Asian Cup 2027 khiến HLV Cklamovski sốc, bởi mục tiêu ban đầu của ông là đưa đội vượt qua vòng loại, xa hơn là hướng tới World Cup. Tuy nhiên, những vấn đề ngoài chuyên môn, đặc biệt liên quan đến giấy tờ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch này.

HLV Cklamovski tiếp lời: “Chúng tôi sẽ tập trung vào các mục tiêu trước mắt. Tôi luôn dành tình yêu to lớn cho đội tuyển và đất nước Malaysia, và toàn đội cũng đang nỗ lực hướng đến màn trình diễn tốt nhất trong trận gặp Việt Nam tới đây”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Malaysia sẽ di chuyển sang Bangkok (Thái Lan) để tập huấn, rồi bay thẳng sang Hà Nội và di chuyển xuống Nam Định - địa địa tổ chức trận đấu.

HỮU THÀNH