Khuất Văn Khang cùng các đồng đội hướng đến mục tiêu thắng Malaysia vào ngày 31-3

Chiều 23-3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26-3) trước khi bước vào cuộc tái đấu Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Các tuyển thủ Việt Nam nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho hai trận đấu dịp FIFA Days sắp đến.

Đại diện đội tuyển trả lời truyền thông trước buổi tập, tiền vệ Khuất Văn Khang cho biết toàn đội đang có tinh thần tích cực sau những tín hiệu thuận lợi gần đây, trong đó có việc đội tuyển cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. “Đó là niềm vui để toàn đội có thêm động lực, cố gắng hơn nữa để cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng FIFA”, Văn Khang chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu quan trọng vẫn là giành chiến thắng trong từng trận đấu.

Tiền vệ trẻ vừa qua VCK U23 châu Á 2026 rất thành công cũng cho biết bầu không khí trong đội đang rất tốt để bước vào các trận đấu tới. Theo Văn Khang, việc đội tuyển tiếp tục góp mặt tại Vòng chung kết Asian Cup 2027 càng tạo thêm động lực để toàn đội nỗ lực.

Đỗ Hoàng Hên, tân binh ở đội tuyển Việt Nam khát khao cùng toàn đội giành chiến thắng để làm quà ra mắt người hâm mộ

Đánh giá về sự cạnh tranh trong đội hình, Văn Khang cho rằng đây là điều tất yếu ở cấp độ đội tuyển quốc gia: “Ở đội tuyển, sự cạnh tranh còn lớn hơn rất nhiều. Bản thân tôi phải cố gắng hơn nữa để có thể chơi tốt và cạnh tranh vị trí”, Văn Khang nói.

Về sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch, Văn Khang đánh giá đây là sự bổ sung chất lượng và cũng là luồng gió mới để tất cả các cầu thủ phải cạnh tranh, cố gắng nhiều hơn nữa. Cùng với đó là sự thận trọng khi nói về hai đối thủ Bangladesh và Malaysia, tiền vệ thuộc biên chế CLB Viettel chia sẻ: “Trong bóng đá không có đối thủ nào yếu cả. Trận đấu tới, toàn đội phải chuẩn bị thật tốt và nỗ lực hết mình”.

ĐOÀN NHẬT