Bóng đá trong nước

Xuân Son phải tập riêng để phục hồi thể lực

SGGPO

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã bước vào buổi tập thứ hai vào chiều 22-3 trong kế hoạch chuẩn bị cho hai trận đấu với đội tuyển Bangladesh (ngày 26-3) và Malaysia (ngày 31-3) tới đây. Buổi tập này, quân số của đội được nâng lên từ sự xuất hiện của nhóm cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình và Viettel.

Xuân Son tập riêng cùng nhóm cầu thủ từ Ninh Bình và Viettel vừa gia nhập đội tuyển vào ngày 22-3. Ảnh: MINH DÂN
Sau khi cùng đội nhà hoàn tất vòng bán kết Cúp Quốc gia trước đó 1 ngày, có thêm 6 cầu thủ góp mặt ở đội tuyển. Đó là Đặng Văn Lâm, Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) và Khuất Văn Khang (Viettel). Trong khi đó, nhóm 7 cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội gồm Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Trần Đình Trọng và Nguyễn Filip sẽ hội quân vào ngày mai (23-3).

Đáng chú ý, buổi tập có sự hiện diện của thủ môn trẻ Cù Lưu Hậu – cầu thủ sinh năm 2008 vừa được triệu tập vào đội tuyển U19 quốc gia. Do U19 Việt Nam được nghỉ tập, Ban huấn luyện đã tạo điều kiện để thủ môn này tham gia tập luyện cùng các đàn anh, qua đó có thêm cơ sở quan sát, đánh giá tiềm năng.

Thủ môn Lưu Hậu

Dù chưa có đầy đủ quân số, buổi tập vẫn được triển khai theo đúng giáo án của Ban huấn luyện. Nhóm cầu thủ vừa thi đấu trở về chủ yếu thực hiện các bài hồi phục, trong khi các cầu thủ còn lại được rèn thêm về chiến thuật nhằm tăng cường sự gắn kết trong lối chơi. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son do đau nhẹ cũng chỉ tập hồi phục để sớm đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Xuân Son vốn bị chấn thương phần cơ ở đầu buổi tập ngày hôm qua, và anh đã được bác sĩ cho dừng tập luyện để theo dõi. Bác sĩ đội tuyển Việt Nam, ông Trần Huy Thọ cho biết may mắn là chấn thương nhẹ.

QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Đội tuyển U19 Quốc gia Phạm Gia Hưng Cao Pendant Quang Vinh Lê Ngọc Bảo Lê Phạm Thành Long Trương Tiến Anh Nguyễn Filip Trần Huy Thọ Nguyễn Quang Hải Khuất Văn Khang

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn