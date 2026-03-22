Đội tuyển Việt Nam nhận quà từ FIFA trước trận tái đấu cùng Malaysia

Trước hai trận đấu với Bangladesh và Malaysia vào cuối tháng 3, đội tuyển Việt Nam đã nhận tin vui từ bảng xếp hạng FIFA khi tăng 5 bậc, lên hạng 103 thế giới.

Xuân Son cùng đội tuyển Việt Nam lên hạng 103 thế giới. Ảnh: VFF

Kết quả điểm và thứ hạng được cập nhật vào ngày 22-3, thầy trò HLV Kim Sang-sik được cộng thêm 24,11 điểm, qua đó vươn lên hạng 103, vị trí mà đội tuyển Việt Nam từng đạt được vào cuối năm 2023 ở thời kỳ đầu tiên do HLV Troussier dẫn dắt. Thời điểm ấy, đội tuyển Việt Nam xếp ở vị trí thứ 94 thế giới. Tuy nhiên, sau khi thua 3 trận liên tiếp ở vòng bảng Asian Cup 2024, tuyển Việt Nam đã tụt xuống thứ 105 thế giới và liên tiếp trượt hạng sau đó.

Những thành tích tốt gần đây đã giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện dần thứ hạng. Nhưng bước tiến đáng kể là từ khi được AFC xử thắng 3-0 trước Malaysia từ những bê bối trong nhập tịch cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam không chỉ được trả lại điểm trừ từ trận thua 0-4 ở lượt đi mà được cộng thêm khi được xử thắng.

Malaysia bị trừ 50 điểm, rơi xuống vị trí 135 thế giới. Ảnh: HỒ HẢI HOÀNG

Tổng cộng đội tuyển Việt Nam được thêm 24,11 điểm để đạt 1213.62 điểm, đứng vị trí 103. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn dẫn đầu nhưng chỉ còn hơn Việt Nam 7 bậc (hạng 96 thế giới). Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam cải thiện vị trí tốt hơn nữa nếu thắng hai trận sắp đến trước Bangladesh và nhất là Malaysia, điểm cộng sẽ nhiều hơn khi đây là trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Cũng từ án phạt của FIFA, Malaysia không chỉ mất 6 điểm ở vòng loại bảng F Asian Cup 2027, sớm bị loại, đội bóng này còn bị trừ tổng cộng 50 điểm khi mất điểm cộng từ hai trận thắng Nepal và Việt Nam, sau đó bị trừ điểm khi xử thua 0-3. Đội tuyển Malaysia bị tụt xuống hạng 135 thế giới.

QUỐC CƯỜNG

