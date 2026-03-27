Hoàng Đức hy vọng khán giả sẽ tiếp thêm sức mạnh khi gặp Malaysia tại “chảo lửa” Thiên Trường

Đội tuyển Việt Nam còn 4 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Malaysia ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027. Trước trận đấu này, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà khi trận đấu diễn ra tại “chảo lửa” Thiên Trường.

Hoàng Đức được xem là mắt xích quan trọng ở khu vực giữa sân của đội tuyển Việt Nam.

Trước buổi tập vào sáng 27-3, Hoàng Đức cho rằng trận gặp Bangladesh là bước chạy đà cần thiết để toàn đội tìm lại sự gắn kết sau thời gian dài không tập trung đầy đủ lực lượng, đồng thời tạo điều kiện để các nhân tố mới hòa nhập tốt hơn vào lối chơi chung. “Đã lâu rồi đội tuyển mới tập trung lại với nhiều gương mặt mới. Toàn đội đang tập luyện rất chăm chỉ, hiểu nhau hơn để hướng tới trận đấu ngày 31-3 với Malaysia”, Hoàng Đức chia sẻ.

Đánh giá về “đối tác” mới trên hàng công là Đỗ Hoàng Hên, Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 đã có những nhận xét tích cực: “Hoàng Hên là cầu thủ rất chất lượng, đã khẳng định được mình trong nhiều năm qua. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tạo ra nhiều dấu ấn hơn nữa và ghi được nhiều bàn thắng”.

Đỗ Hoàng Hên đã có trận ra mắt cùng đội tuyển Việt Nam vào tới 26-3 qua cuộc so tài với đội tuyển Bangladesh.

Trước trận đấu với Malaysia, dù đội nhà đã giành quyền góp mặt tại VCK Asian Cup 2027 nhưng Hoàng Đức vẫn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc đối đầu này, đặc biệt khi đội tuyển được thi đấu trên sân nhà. “Mọi trận đấu đều quan trọng. Đây là trận đấu trên sân nhà nên toàn đội sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, cống hiến một trận đấu hay và hướng tới chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ”, Hoàng Đức khẳng định.

Sân Thiên Trường bấy lâu được ví như “chảo lửa” của bóng đá Việt Nam, Hoàng Đức hy vọng đội tuyển Việt Nam cũng sẽ nhận được sự tiếp sức cuồng nhiệt ở trận đấu với Malaysia. Hoàng Đức chia sẻ: “Sân Thiên Trường luôn có lượng cổ động viên rất đông và cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi hy vọng ngày 31-3 tới, người hâm mộ sẽ tiếp tục giữ lửa để cổ vũ cho đội tuyển và tiếp thêm tinh thần cho toàn đội”.

