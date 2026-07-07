Vượt qua U18 Kazakshtan, thầy trò HLV Ngọc Hoa đứng hạng 5 giải U18 châu Á 2026

Cầu thủ bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã giành chiến thắng cuối cùng tại giải đấu để giữ hạng 5 chung cuộc.

Đội nữ U18 Việt Nam đã có chiến thắng cuối cùng tại giải năm nay ở Thái Lan. Ảnh: AVC

Trận đấu cuối cùng của đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam trước U18 Kazakshtan trong chiều ngày 7-7 đã khép lại với kết quả như chờ đợi của thầy trò HLV Ngọc Hoa.

Trước khi nhập cuộc, cầu thủ 2 bên đều đặt quyết tâm hướng đến chiến thắng nhằm có hạng 5 chung cuộc. Vì lẽ đó, diễn biến các tình huống trên sân trong 3 hiệp đấu luôn có sự giằng co.

Cầu thủ nữ U18 Kazakshtan chủ động bám chắn sát lưới để hạn chế các pha đập tấn công từ 2 biên của cầu thủ nữ U18 Việt Nam. Do đó, họ tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trong ván đầu tiên. Dẫu vậy, chủ công Bùi Thị Ánh Thảo và đồng đội chơi tập trung để thắng 25/21 tại ván thứ nhất.

Ở ván thứ 2, cầu thủ U18 Kazakhstan mắc nhiều lỗi ở khả năng phòng thủ bước 1. Tận dụng điều này, cầu thủ nữ U18 Việt Nam đã chơi quyết liệt và giành thêm chiến thắng 25/15. Trong ván thứ 3, mỗi bên đều có cơ hội ghi điểm cho mình. Vào thời điểm quyết định, đội nữ U18 Việt Nam đã giành chiến thắng 25/23.

Thắng 3-0 chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã giành hạng 5 tại giải năm nay. Với HLV Ngọc Hoa, vị trí hạng 5 là kết quả chấp nhận được khi cô lần đầu đảm trách vai trò HLV trưởng của đội bóng trên đấu trường châu Á.

Sau giải, các cầu thủ nữ U18 Việt Nam sẽ về nước ngày 8-7 và kết thúc chương trình tập huấn, thi đấu quốc tế đã được xây dựng.

Hình ảnh thi đấu của đội nữ U18 Việt Nam trong ngày cuối tại giải:

MINH CHIẾN (Ảnh: AVC)