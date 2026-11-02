Vụ Malaysia thắng đậm Việt Nam: 7 cầu thủ hết án

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia từng bị FIFA đình chỉ thi đấu vì sai phạm hồ sơ đã chính thức hoàn thành án phạt từ ngày 1-11-2026. Quyết định này mở đường để các cầu thủ trở lại thi đấu ở cấp CLB, khép lại hơn một năm vướng vào vụ bê bối gây chấn động bóng đá Malaysia.

Các ngoại binh nhập tịch Malaysia bị phát hiện gian lận trong trận thắng tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Danh sách gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero (Gabriel Felipe Arrocha), Jon Irazabal và Hector Hevel. Trong số này, Figueiredo, Palmero, Irazabal và Hevel đang thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim (JDT).

Trong khi đó, Garces thi đấu cho Alaves tại Tây Ban Nha, Machuca khoác áo Independiente của Argentina, còn Holgado được cho là chuẩn bị gia nhập DPMM FC của Brunei, đội bóng đang thi đấu tại giải Malaysia.

Theo xác nhận của Ban tổ chức giải Malaysia, thời hạn đình chỉ 12 tháng đối với bảy cầu thủ đã kết thúc ngày 31-10 và họ đủ điều kiện trở lại thi đấu từ ngày hôm sau.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trước đó đã điều chỉnh phạm vi án phạt của FIFA, chuyển từ lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá sang đình chỉ thi đấu ở các trận đấu chính thức trong 12 tháng. Vì vậy, các cầu thủ vẫn được phép tập luyện và tham gia những hoạt động chuyên môn khác trong thời gian chịu án.

Cầu thủ Malaysia trong trận thắng Việt Nam tại Bukit Jalil. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, việc trở lại sân cỏ ở cấp CLB không đồng nghĩa họ được phép khoác áo đội tuyển Malaysia. Tư cách thi đấu quốc tế của nhóm cầu thủ này vẫn phải tuân theo quy định của FIFA và chưa được khôi phục. Ban tổ chức có thể công nhận tư cách cầu thủ nhập tịch trong hệ thống giải quốc nội, nhưng điều đó không thay thế quy trình xác nhận điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Vụ việc bắt nguồn từ trận Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 tại sân Bukit Jalil ngày 10-6-2025, thuộc vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Cả 7 cầu thủ nói trên đều ra sân, trong đó Rodrigo Holgado và Joao Figueiredo mỗi người ghi một bàn.

Sau trận đấu, FIFA nhận được khiếu nại về tư cách thi đấu của một số cầu thủ và tiến hành điều tra. Kết quả xác minh cho thấy Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã sử dụng tài liệu bị làm giả, chỉnh sửa để chứng minh nguồn gốc Malaysia của các cầu thủ.

Các cầu thủ hết án phạt có thể chơi giải trong nước của Malaysia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 26-9-2025, FIFA ra quyết định phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời phạt mỗi cầu thủ 2.000 franc Thụy Sĩ và đình chỉ thi đấu 12 tháng. Theo mức quy đổi được nêu trong hồ sơ, khoản phạt của FAM tương đương khoảng 7,7 tỷ rupiah Indonesia, tức gần 10,95 tỷ đồng Việt Nam. Mỗi cầu thủ chịu khoản phạt khoảng 44 triệu rupiah, tương đương 62,5 triệu đồng.

Đến ngày 5-3-2026, CAS chấp thuận một phần kháng cáo của 7 cầu thủ, giới hạn án đình chỉ ở các trận đấu chính thức. Trong khi đó, kháng cáo của FAM bị bác bỏ, khoản phạt 350.000 franc Thụy Sĩ vẫn được giữ nguyên.

Việc nhóm cầu thủ được trở lại thi đấu khép lại một giai đoạn khó khăn về mặt cá nhân, nhưng những hệ lụy từ vụ việc vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm quản lý, quy trình nhập tịch và kiểm soát tư cách cầu thủ tại bóng đá Malaysia.

GIA HUY