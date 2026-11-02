V-League 2026-2027 sau 6 vòng đấu: Cuộc đua vô địch đổi chiều

Sau 6 vòng đấu, V-League 2026-2027 chứng kiến những biến động bất ngờ từ các câu lạc bộ: Nam Định vươn lên dẫn đầu, Sông Lam Nghệ An (SLNA) giữ mạch bất bại, trong khi Công an Hà Nội (CAHN) sa sút và Thể Công Viettel chìm trong khủng hoảng. Ở cuối bảng, Đồng Nai và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) liên tiếp thất bại, đẩy cuộc chiến trụ hạng sớm vào thế căng thẳng.

Thể Công Viettel sa sút, SLNA khẳng định sức mạnh

Trận hòa 1-1 trên sân Vinh trước SLNA khiến CAHN trải qua vòng đấu thứ ba liên tiếp không thắng tại V-League. Chỉ có 48 giờ hồi phục sau chiến thắng 3-2 trên sân Cảng Thượng Hải ở giải châu Á, HLV Mano Polking phải để 5 ngoại binh dự bị và chỉ tung họ vào sân khi đội nhà bị dẫn trước.

Dù ép sân trong hiệp hai, kể cả khi SLNA chơi thiếu người ở 20 phút cuối, CAHN vẫn không thể giành trọn 3 điểm.

Huấn luyện viên Polking và nhà đương kim vô địch CAHN vẫn đang gặp khó. Ảnh: VPF

Trong khi đó, SLNA tiếp tục khẳng định sức cạnh tranh bằng lối chơi chững chạc của đội hình trẻ có tuổi bình quân 24,6. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn giữ thành tích bất bại sau 6 vòng đấu, giành 12 điểm và đứng nhì bảng.

Còn ngôi đầu bảng thuộc về Nam Định sau chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel trên sân Thiên Trường. Với 13 điểm, đội bóng thành Nam tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch, đồng thời đẩy đối thủ vào khủng hoảng.

Thất bại trước Nam Định cũng khiến HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel mất ghế sau chuỗi 8 trận không thắng trên mọi đấu trường, với vỏn vẹn 5 bàn ghi được và 17 lần thủng lưới.

Chấn thương, phong độ sa sút cùng áp lực từ AFC Champions League Two, đặc biệt sau trận thua Seoul FC 0-5, đã phơi bày những hạn chế của câu lạc bộ này. Với 4 điểm sau 6 vòng, đứng thứ 12, đội bóng áo lính đang đối diện nhiệm vụ khó khăn.

HLV tạm quyền Nguyễn Văn Biển phải nhanh chóng ổn định lực lượng, cải thiện hiệu quả thi đấu, thậm chí cân nhắc ưu tiên V-League để tránh lún sâu vào khủng hoảng.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC phát tín hiệu hồi sinh bằng chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình nhờ bàn thắng phút 90+2 của tiền đạo Việt kiều Pháp Aymeric Faurand-Tournaire. Kết quả giúp đội bóng thủ đô có 9 điểm, vươn lên thứ 8; trong khi Ninh Bình tụt xuống thứ 5 với 10 điểm.

Báo động đỏ ở suất trụ hạng

Đồng Nai và HAGL đang cảm nhận rõ sức nóng của cuộc chiến trụ hạng khi những thất bại liên tiếp khiến khoảng cách với nhóm an toàn ngày càng trở thành gánh nặng.

Tân binh Đồng Nai tiếp tục chìm sâu sau trận thua Hải Phòng 0-1. Qua 6 vòng đấu, đội bóng này nhận 5 thất bại, chỉ giành 1 điểm, chưa ghi bàn nào và để lọt lưới 11 lần. Những hạn chế về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng tổ chức tấn công khiến Đồng Nai chưa tìm được lối thoát.

Ngay cả phương án thay HLV Nguyễn Việt Thắng cũng khó tạo chuyển biến tức thì nếu lực lượng không được cải thiện. Trong khi HAGL cũng rơi vào tình cảnh đáng lo. Thất bại 0-1 trước tân binh Bắc Ninh tối 30-10 đánh dấu trận thua thứ ba liên tiếp của đội bóng phố Núi.

Chỉ có 3 điểm sau 6 vòng, HAGL đã rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Đội hình trẻ thiếu kinh nghiệm, hàng công kém hiệu quả và những sai sót phòng ngự đang đẩy họ vào thế khó.

Sáu vòng đấu chưa thể định đoạt cuộc đua vô địch hay những suất xuống hạng, nhưng đã đủ tạo ra sức ép ở cả hai đầu bảng.

Nam Định và SLNA phải bảo vệ lợi thế trước sự bám đuổi của các đối thủ, còn Đồng Nai cùng HAGL cần nhanh chóng tìm chiến thắng để tránh bị bỏ lại. Khi khoảng cách điểm số còn có thể thay đổi chỉ sau một vòng đấu, mỗi cú sẩy chân đều có thể khiến cục diện V-League chuyển hướng.

Sự xáo trộn ở nhóm dẫn đầu đang kéo cuộc đua vô địch vào thế giằng co, khi khoảng cách điểm số giữa các đội vẫn rất sít sao. Đáng chú ý, cú trượt dài của Thể Công Viettel còn cho thấy ranh giới mong manh giữa tham vọng tranh ngôi đầu và nguy cơ bị cuốn xuống nhóm cuối. Nếu phía trên là cuộc cạnh tranh từng vị trí, thì ở cuối bảng, mỗi điểm số đều mang ý nghĩa sống còn.

YẾN PHƯƠNG