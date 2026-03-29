VĐV Vũ Khánh Linh 2 lần liên tiếp vô địch cự ly 42km chỉ trong 1 tuần

Vũ Khánh Linh đã về đích số 1 giải tại Đà Nẵng và tiếp tục về nhất tại tại Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: DANANGMARATHON

Vũ Khánh Linh đã được giới chuyên môn dành lời chúc mừng nhiều ý nghĩa khi một lần nữa có chiến thắng tại nội dung marathon - 42km nữ phong trào ở đường chạy tại Nha Trang (Khánh Hòa) sáng ngày 29-3.

Cách đây 1 tuần, Vũ Khánh Linh đã thi đấu và về đích đầu tiên nội dung marathon - 42km nữ phong trào giải marathon quốc tế Đà Nẵng 2026 với kết quả 3 giờ 01 phút 20 giây.

Tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 báo Tiền Phong, cô xuất sắc về đích đầu tiên nội dung marathon - 42km nữ phong trào với thời gian 2 giờ 59 phút 10 giây. Trước đó, Vũ Khánh Linh đã được đội tuyển điền kinh TPHCM đăng ký sơ bộ thi đấu nội dung marathon - 42km nữ chuyên nghiệp để tranh thành tích Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội điền kinh TPHCM quyết định rút VĐV Vũ Khánh Linh, không đưa vào lực lượng thi đấu chính thức nội dung trên trước giờ tranh tài. Vì thế, VĐV chuyển sang thi đấu marathon - 42km nữ phong trào.

Tuy nhiên, việc có 2 ngôi vô địch cùng tại cự ly marathon - 42km nữ trong 2 giải marathon liên tiếp là kết quả rất đáng trân trọng với nỗ lực thi đấu của Vũ Khánh Linh.

Theo kết quả của Ban tổ chức, về thứ nhì nội dung marathon - 42km nữ tại Nha Trang (Khánh Hòa) lần này là VĐV Lê Thị Kha Ly (3 giờ 15 phút 03 giây). Trong khi đó, về đích đầu tiên nội dung marathon - 42km nam phong trào là gương mặt nổi tiếng làng chạy bộ Đặng Anh Quyết (2 giờ 37 phút 49 giây).

Nội dung marathon – 42km nam, nữ chuyên nghiệp tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 thuộc chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, vì vậy Ban tổ chức và các đơn vị đều phải xác định thủ tục đăng ký VĐV rất kỹ lưỡng, nhằm tránh việc trái điều lệ. Đây là 2 nội dung sẽ được kiểm tra doping theo quy định của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN