U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc: Trước ngưỡng cửa chung kết châu Á (22g30, ngày 20-1)

Một năm đã qua, U23 Việt Nam có kết quả tích cực mỗi khi chạm trán U23 Trung Quốc ở các giải giao hữu. Càng vì thế mà thầy trò HLV Kim Sang-sik cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn khi gặp lại đối thủ tại trận đấu chính thức thuộc bán kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 Trung Quốc trước trận bán kết U23 châu Á 2026. ẢNH: AFC

Cụ thể, U23 Việt Nam từng hòa 1-1 và thắng 1-0 trong hai lần được mời sang Trung Quốc thi đấu giải Tứ hùng hồi tháng 3 và tháng 11-2025. Ở cuộc gặp mặt vào tháng 11-2025, U23 Việt Nam mang sang nước bạn đội hình dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 của hiện tại.

Thành thử, U23 Trung Quốc đã có sự hiểu biết rất rõ về con người cũng như lối chơi mà HLV Kim Sang-sik xây dựng, từ quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 cho đến màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội tại đấu trường châu lục.

Nếu dựa vào hành trình đã qua của hai đội tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, rõ ràng U23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn U23 Trung Quốc. Nhưng đó chỉ là yếu tố để tham khảo, bởi tính chất của vòng bán kết khác hẳn so với những trận đấu trước, khi sự thận trọng và chắc chắn luôn được đặt lên mức cao hơn qua mỗi vòng.

Khuất Văn Khang cùng đồng đội từng thắng U23 Trung Quốc tại trận giao hữu hồi tháng 11-2025. ẢNH: CFA

U23 Trung Quốc chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng vẫn lọt đến vòng bán kết, tạo ra sự bất ngờ lẫn dè chừng từ mọi đối thủ, bao gồm cả U23 Việt Nam. Bởi những “nạn nhân” của thầy trò HLV Antonio Puche đa phần đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu lục như Australia và Uzbekistan.

Chất lượng tấn công của U23 Trung Quốc không được đánh giá cao, song chính việc không bị chú ý quá nhiều lại khiến họ trở nên nguy hiểm. Ngược lại, U23 Việt Nam chưa thật sự tạo được sự yên tâm tuyệt đối nơi hàng phòng ngự, ngay cả khi đang sở hữu thủ môn Trần Trung Kiên có phong độ ổn định. Hai bàn thua ở trận tứ kết gặp U23 UAE đều đến từ những pha tạt cánh đánh đầu, là bài học mà chính đội trưởng Khuất Văn Khang thừa nhận toàn đội cần rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Sẽ không bất ngờ nếu U23 Việt Nam là đội chủ động kiểm soát bóng và nắm thế trận. Tuy nhiên, mọi thông số thống kê đều trở nên vô nghĩa nếu không thể chuyển hóa thành chiến thắng. Bài toán lớn nhất với Đình Bắc cùng các đồng đội làm thế nào để xuyên thủng mành lưới của U23 Trung Quốc, đội bóng đang sở hữu hệ thống phòng ngự kỷ luật và đặc biệt là phong độ xuất thần của “siêu” thủ môn Li Hao, người đã có tới 24 pha cứu thua kể từ đầu vòng chung kết.

U23 Trung Quốc đang trở thành hiện tượng thú vị tại giải. ẢNH: AFC

Dẫu vậy, người hâm mộ Việt Nam vẫn có quyền hy vọng. Sau 4 trận đấu, U23 Việt Nam đã ghi được 8 bàn thắng, với các pha lập công đến từ nhiều vị trí khác nhau trên sân. Ngay cả những cầu thủ ở hàng phòng ngự như Nguyễn Hiểu Minh hay Phạm Minh Phúc cũng đã ghi bàn, cho thấy đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không quá phụ thuộc vào một cá nhân, dù Nguyễn Đình Bắc vẫn là mũi nhọn chủ lực.

U23 Việt Nam đang cách chiến tích U23 Thường Châu 2018 của thế hệ đàn anh đúng một trận bán kết với U23 Trung Quốc. Trong trận cầu mà chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân cũng thể trở thành bước ngoặt, Đình Bắc cùng đồng đội hiểu rằng cơ hội không đến nhiều lần, và để lịch sử lặp lại, họ cần chơi bằng cả lý trí lẫn trái tim.

Dự đoán: U23 Việt Nam 2-0 U23 Trung Quốc

HỮU THÀNH