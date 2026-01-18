Thủ môn Li Hao - “chốt chặn thép” của U23 Trung Quốc

Thủ môn Li Hao, người hùng đưa U23 Trung Quốc lần đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết U23 châu Á đặt mục tiêu cùng đồng đội vượt qua U23 Việt Nam, để góp mặt vào thi đấu trận chung kết.

Thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc. ẢNH: AFC

Hôm 17-1, U23 Trung Quốc tạo nên cú sốc lớn tại vòng tứ kết U23 châu Á 2026 khi loại U23 Uzbekistan sau loạt sút luân lưu, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào bán kết. Chiến thắng này mang đậm dấu ấn cá nhân của thủ môn Li Hao, “người hùng” của đội bóng xứ tỉ dân và cũng là cầu thủ được Ban Tổ chức bầu chọn xuất sắc nhất trận đấu.

Trước U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn về thực lực và giàu kinh nghiệm ở sân chơi châu lục, U23 Trung Quốc lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chấp nhận nhường thế trận. Trong suốt 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, U23 Uzbekistan kiểm soát bóng tới 71%, tung ra 28 cú dứt điểm, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực đó đều bị hóa giải bởi phong độ xuất thần của Li Hao.

Li Hao trở thành chốt chặn đáng tin cậy khi thực hiện tới 8 pha cứu thua trong trận tứ kết. Không chỉ phản xạ nhanh, thủ môn sinh năm 2004 còn cho thấy khả năng chọn vị trí và đọc tình huống rất tốt, giúp U23 Trung Quốc đứng vững trước sức ép dồn dập. Khi trận đấu bước vào loạt sút luân lưu, Li Hao tiếp tục là tâm điểm với hai lần gây áp lực khiến cầu thủ U23 Uzbekistan đá hỏng, trực tiếp đưa đội nhà vào bán kết.

Sau trận tứ kết, Li Hao không giấu được niềm vui nhưng cũng nhanh chóng hướng sự tập trung tới trận bán kết. Thủ môn của U23 Trung Quốc chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ chuẩn bị kỹ cho loạt sút luân lưu, mà còn mọi trận đấu. Và sự chuẩn bị đó đã phát huy tác dụng ở trận đấu này. Trong hiệp phụ, chúng tôi không thể đưa bóng lên quá xa, nhưng tôi cũng không phải làm việc quá vất vả nên không quá mệt".

U23 Trung Quốc lần đầu tiên góp mặt tại trận chung kết U23 châu Á. ẢNH: AFC

"Hiện tại tôi rất hạnh phúc và muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Chúng tôi cũng muốn giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo”, Li Hao chia sẻ và ám chỉ rõ mục tiêu vượt qua U23 Việt Nam để vào chung kết.

Từ đầu vòng chung kết U23 châu Á 2026, Li Hao đã có tổng cộng 24 pha cứu thua, trung bình 6 pha/trận. U23 Trung Quốc cũng là đội duy nhất chưa để lọt lưới bàn nào, song nhiều ý kiến chuyên môn cho rằng sự chắc chắn ấy đến từ phong độ cá nhân xuất sắc của Li Hao nhiều hơn là một hệ thống phòng ngự hoàn hảo.

So với U23 Việt Nam, Li Hao cùng đồng đội cho thấy sự tự tin và kinh nghiệm nhỉnh hơn ở những loạt “đấu súng” tại giải năm nay. Thành thử, HLV Kim Sang -sik sẽ phải lên kế hoạch chiến thuật chi tiết, đồng thời chuẩn bị các giải pháp tâm lý cho các cầu thủ nếu trận bán kết với U23 Trung Quốc kéo vào loạt sút luân lưu.

HỮU THÀNH