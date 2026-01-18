HLV đội U23 Trung Quốc tự tin khi nhận xét về U23 Việt Nam

Phát biểu sau trận thắng U23 Uzbekistan vào tối 17-1 để giành vé cuối cùng vào Bán kết, HLV Antonio Puche đã hết lời khen ngợi các học trò, đồng thời khẳng định đã biết nhiều về các cầu thủ U23 Việt Nam qua hai lần so tài ở giải giao hữu tại Thành Đô vào năm 2025.

HLV Antonio Puche (bên trái)

Ở trận đấu của vòng Tứ kết, U23 Trung Quốc đã vượt qua các cầu thủ Uzbekistan sau loạt sút luân lưu 11m đầy kịch tính để lần đầu tiên góp mặt ở vòng Bán kết. HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc nói: "Trận đấu này rất khó khăn đối với chúng tôi. U23 Trung Quốc chỉ có ba ngày nghỉ ngơi, trong khi U23 Uzbekistan có bốn ngày. Điều này tôi nghĩ là rất quan trọng và AFC cần phải làm gì đó để các đội bóng tham dự giải không gặp bất lợi như vậy. Ngoài ra, việc bắt đầu trận đấu lúc 14g30 chiều cũng là điều không hợp lý".

Chia sẻ về nguyên nhân chọn lối chơi lùi thấp đội hình để phòng ngự trước U23 Uzbekistan, HLV Antonio Puche cho biết: “Về mặt kỹ thuật, đối thủ rất mạnh. Họ kiểm soát bóng rất tốt, và trận đấu không dễ dàng đối với chúng tôi, việc tấn công rất khó khăn". Thực tế Uzbekistan là đội bóng mạnh ở giải đấu U23 châu Á trong nhiều năm qua nên việc ông Puche vận dụng lối chơi “cù cưa” để kéo trận đấu càng xa càng tốt, thậm chí đến loạt sút luân lưu 11m may rủi là điều không bất ngờ.

Ghi tên vào vòng Bán kết, U23 Trung Quốc còn tạo ấn tượng là đội có hàng thủ tốt nhất khi không để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu, họ cũng chỉ ghi 1 bàn trong trận thắng 1-0 trước U23 Australia. Thành tích trên đã giúp Trung Quốc trở thành đội vào Bán kết mà ghi ít bàn thắng nhất trong lịch sử.

Vào vòng Bán kết, U23 Trung Quốc sẽ so tài cùng U23 Việt Nam, ông Antonio Puche tỏ ra thoải mái khi đánh giá về cuộc so tài này: “Tôi không xem trận đấu của U23 Việt Nam bởi tôi hoàn toàn tập trung vào trận đấu này. Chúng tôi sẽ xem trận đấu của U23 Việt Nam vào hôm sau. Nhưng tôi có biết nhiều về U23 Việt Nam bởi chúng tôi từng gặp họ ở Thành Đô ở giải giao hữu".

U23 Việt Nam hai lần gặp U23 Trung Quốc tại giải giao hữu ở Thành Đô vào năm 2025. Ảnh: CFA

Hai lần Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tổ chức giải giao hữu quốc tế tại Thành Đô trong năm 2025, đội tuyển U23 Việt Nam đều tham dự và bất bại trước đội chủ nhà U23 Trung Quốc với các kết quả hòa 1-1 và thắng 1-0.

CAO TƯỜNG