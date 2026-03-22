Tuyển thủ Rivan (Indonesia) trở lại thi đấu cho đội á quân Thể Công

Ngoại binh Rivan (giữa) sẽ trở lại Việt Nam thi đấu vào tháng 4 sắp tới. Ảnh: VFV

Ban huấn luyện đội bóng chuyền Thể Công Tân Cảng cho biết, đối chuyền Rivan Nurmulki đã đạt được thỏa thuận để sang Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Rivan Nurmulki sẽ có mặt tại Việt Nam vào tuần tới.

Năm ngoái, Rivan là ngoại binh được đội Thể Công Tân Cảng bổ sung lực lượng tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia. Đội bóng áo lính đã vào chung kết và có ngôi á quân. Trong các trận đấu đã khoác áo Thể Công Tân Cảng năm ngoái, Rivan Nurmulki thể hiện phong độ vượt trội và là 1 trong những ngoại binh xuất sắc của giải vô địch quốc gia. Tay đập này sau đó cũng khoác áo đội tuyển nam Indonesia, giành HCB tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

Rivan Nurmulki thi đấu sở trường vị trí đối chuyền. Tay đập đang thi đấu cho đội Diamond Food Fine Chef Samutsakorn (Thái Lan) trước khi trở lại Việt Nam lần này. Tuyển thủ Indonesia này sở hữu chiều cao 2m, có khả năng bật đà tấn công là 3m60.

Theo tìm hiểu, Ban huấn luyện đội Thể Công Tân Cảng vẫn quan tâm tăng cường thêm ngoại binh sau khi đã đạt được thỏa thuận với Rivan Nurmulki. Tại giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia 2025, HLV Thái Anh Văn từng bổ sung 2 ngoại binh chất lượng tới từ Cuba.

Đội Thể Công Tân Cảng đang thi đấu tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Đội bóng không đăng ký ngoại binh ở giải đấu trên. HLV Thái Anh Văn đã chia tay cựu tuyển thủ quốc gia Từ Thanh Thuận sau mùa giải 2025. Hiện tại, đội bóng áo lính đăng ký danh sách sơ bộ tham dự vòng 1 giải năm nay gồm Mạnh Tài, Thanh Tùng, Đức Hoàng, Văn Lân, Hữu Trình, Quý Chi, Văn Nam, Mạnh Hùng, Xuân Ngọc, Đức Hải, Công Đức, Trung Thành, Ngọc Đạt, Xuân Sinh, Duy Hùng, Quang Phú.

Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-4 đến 19-4.

MINH CHIẾN