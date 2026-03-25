Trọng tài người Hàn Quốc điều khiển trận Việt Nam - Malaysia

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố tổ trọng tài điều hành trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia trên sân Thiên Trường ngày 31-3.

Trọng tài Chae Sang-hyeop (giữa). Ảnh: AFC
Trọng tài Chae Sang-hyeop (giữa). Ảnh: AFC

Qua đó, trọng tài chính là ông Chae Sang-hyeop (Hàn Quốc), hai trợ lý gồm ông Yoon Jae-yeol và Bang Gi-yeol (Hàn Quốc); trọng tài thứ tư là ông Torphong Somsing (Thái Lan).

Trọng tài Chae Sang-hyeop sinh năm 1989 được đánh giá có nhiều kinh nghiệm và từng được công ty VPF mời tham gia điều hành tại V-League. Ông Chae Sang-hyeop đã bắt chính ở trận “derby thủ đô” giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC ở mùa giải 2024-2025.

Ông cũng được phân công điều hành các trận đấu tại Cúp C1 Đông Nam Á, AFC Champions League Two, vòng loại U23 châu Á 2026… Ở đấu trường này, CLB Công an Hà Nội cũng có trận do trọng tài Chae điều hành ở cuộc so tài cùng Tampines Rovers.

Cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31-3 chỉ còn tính chất thủ tục khi đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng với khoảng cách 6 điểm so với đối thủ, cầm chắc vé dự Asian Cup 2027. Dù vậy, hai đội cùng hướng đến chiến thắng mang ý nghĩa danh dự và thêm điểm cộng trên bảng xếp hạng FIFA.

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

