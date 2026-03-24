Trung vệ Đình Trọng: "Cuộc cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam sắp tới rất quyết liệt"

Cùng với các thành viên của CLB Công an Hà Nội hội quân muộn ở đội tuyển Việt Nam vào ngày 24-3, hậu vệ kỳ cựu Trần Đình Trọng đã không giấu cảm xúc khi trở lại khoác áo đội tuyển sau nhiều năm vắng bóng.

Hậu vệ nhiều kinh nghiệm Đình Trọng. Ảnh: S.N

Phong độ ổn định của Đình Trọng trong thời gian qua được xem là sự bổ sung kịp thời ở hàng phòng ngự khi Bùi Tiến Dũng bị chấn thương không kịp phục hồi ở đợt tập trung vào tháng 3 này. Hậu vệ kỳ cựu từng khoác áo Hà Nội FC, Bình Định và hiện là trụ cột của CAHN chia sẻ: “Khi nghe tin có tên ở danh sách sơ bộ tôi rất vui, và rất hạnh phúc. Rất lâu rồi tôi mới trở lại đội tuyển. Gia đình giúp tôi có thêm nhiều động lực để trở lại sau chấn thương, vì vậy tôi báo tin vui cho họ đầu tiên".

Theo Đình Trọng thì đội tuyển đang quy tụ nhiều cầu thủ rất tốt nên tính cạnh tranh sẽ rất quyết liệt, anh nói: “Được triệu tập cùng các đồng đội CLB CAHN đương nhiên thoải mái, nhưng lên tuyển đều những cầu thủ chất lượng nên tôi phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh vị trí chính thức. Khi nhìn vào danh sách, tất cả những người có mặt đều xứng đáng”.

Nhằm tránh tình trạng chấn thương do quá tải như vừa xảy ra ở Xuân Son, buổi tập chiều 24-3, Đình Trọng cùng 6 cầu thủ khác của CAHN tập riêng, chủ yếu đi bộ thả lỏng trước khi tập cùng các đồng đội vào ngày 25-3.

Vào trưa 25-3, HLV trưởng hai đội tuyển Việt Nam và Bangladesh sẽ có buổi họp báo trước trận đấu. Cuộc so tài giữa hai đội diễn ra vào tối 26-3 trên sân Hàng Đẫy.

Tin liên quan Đoàn Văn Hậu trở lại đội tuyển sau 3 năm vắng bóng

LÊ ANH