Trận Việt Nam - Bangladesh không sử dụng công nghệ VAR

Dù là trận giao hữu nhưng cuộc so tài giữa hai đội tuyển Việt Nam và Bangladesh nằm trong khuôn khổ FIFA Days, được tính điểm trên BXH FIFA. Ngoài ra, tổ trọng tài điều hành trận đấu đều là người nước ngoài nhưng không sử dụng công nghệ VAR.

Đội tuyển Việt Nam có đầy đủ lực lượng cho trận gặp Bangladesh.

Cụ thể trọng tài chính là ông Cheung Wai Lung Mario cùng hai trợ lý Chow Chun Kit và Lam Cheuk Hong, tất cả đều là người Hong Kong (TQ). Trọng tài bàn là ông Hoàng Ngọc Hà. Điều đáng chú ý là trận giao hữu này không có VAR do tính chất chỉ là giao hữu.

Trọng tài Mario được đánh giá là cầm còi nghiêm khắc. Trong 9 trận quốc nội mà ông điều hành gần đây đã rút 43 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ trực tiếp và 4 lần thổi phạt 11m.

Hai đội tuyển Việt Nam và Bangladesh đã sẵn sàng cho trận đấu quan trọng này, như là sự khởi động cho các trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 31-3. Đội tuyển Bangladesh đã có mặt tại Việt Nam từ ngày 21-3.

Trọng tài Mario nổi tiếng là "vua thẻ" ở giải vô địch Hong Kong (TQ)

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã hội đủ lực lượng từ ngày 24-3. Điều thuận lợi cho HLV Kim Sang-sik là không có ca chấn thương nào đến trước cuộc so tài này. Xuân Son sau chấn thương nhẹ ở cơ vì quá tải cũng đã theo giáo án tập cùng toàn đội.

Sau trận đấu với đội tuyển Bangladesh, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ di chuyển đi Ninh Bình để chuẩn bị gặp đội tuyển Malaysia ngày 31-3 trên sân Thiên Trường.



