Malaysia trước trận gặp Việt Nam: Khủng hoảng nối tiếp khủng khoảng

Những ngày qua, bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn đen tối nhất trong nhiều năm. Từ những sai phạm về tư cách cầu thủ, án phạt nặng nề từ FIFA và AFC, đến việc tụt hạng sâu trên bảng xếp hạng FIFA – tất cả đang giáng một đòn mạnh vào nền bóng đá từng có thời kỳ hưng thịnh. Trong bối cảnh ấy, tiếng nói đòi cải cách và minh bạch đang ngày càng lớn.

Tụt hạng FIFA và án phạt chồng chất

Tháng 3 này, đội tuyển Malaysia đã rơi 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, xuống vị trí 135 – thấp nhất trong 17 năm qua. Nguyên nhân trực tiếp đến từ các án phạt của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), khi Malaysia bị phát hiện sử dụng cầu thủ không đủ tư cách trong các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả, chiến thắng 2-0 trước Nepal và 4-0 trước Việt Nam đều bị hủy bỏ, thay vào đó là các thất bại 0-3.

Trước đó, FIFA đã phát hiện hành vi làm giả giấy tờ để nhập tịch bảy cầu thủ gốc nước ngoài, dẫn đến việc ba trận đấu (hòa Cape Verde, thắng Singapore và Palestine) bị hủy kết quả và chuyển thành thất bại 0-3. FAM (Hiệp hội bóng đá Malaysia) cũng bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu RM) và phải nộp thêm 50.000 USD từ án phạt của AFC.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Tiến sĩ Taufiq Johari, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước sự sụt giảm thứ hạng và các lùm xùm gần đây. Ông kêu gọi FAM phải cải tổ mạnh mẽ, học hỏi bài học và thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh tái diễn. Taufiq nhấn mạnh việc phát triển bóng đá từ cơ sở là ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục ủng hộ đội tuyển: "Tôi chia sẻ sự thất vọng của người Malaysia, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá, về sự tụt hạng và những vấn đề ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia trong những tháng qua". Ông cũng khẳng định Bộ sẽ không can thiệp vào công tác hành chính của FAM.

Lời cảnh báo từ người trong cuộc

Cựu HLV đội trẻ quốc gia, Datuk M. Karathu (ảnh), đã có những phát biểu rất cứng rắn. Ông cho rằng những người trung gian – các nhà môi giới/đại diện – đã đưa các cầu thủ không đủ tư cách vào bóng đá Malaysia phải bị cấm vĩnh viễn. "Những người mang các cầu thủ này đến nên bị cấm vì đã lừa dối các câu lạc bộ và môn thể thao bóng đá", Karathu nói. Ông cũng chỉ trích ban lãnh đạo FAM nhiệm kỳ trước đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo, dẫn đến sự mất lòng tin của công chúng.

"Trước đây, các sân vận động đã chật kín hàng giờ trước khi bóng lăn. Ở Kelantan, có tới 30.000 cổ động viên có mặt từ 7 giờ tối. Giờ không còn nữa", ông nói. Karathu cũng so sánh với vụ dàn xếp tỷ số những năm 1990, nhấn mạnh rằng các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc là chìa khóa để khôi phục niềm tin.

Tập trung cho trận gặp Việt Nam

Giữa bộn bề khủng hoảng, HLV đội tuyển Malaysia , Peter Cklamovski vẫn tìm cách giữ sự tập trung cho đội tuyển. Malaysia sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam vào ngày 31-3. Dù Việt Nam đã chắc suất dự vòng chung kết, và Malaysia đã hết cơ hội sau khi bị trừ điểm, Cklamovski khẳng định ông và các học trò vẫn sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất.

HLV người Australia khẳng định ông sẽ không bàn về tương lai cá nhân mà chỉ tập trung chuẩn bị cho trận đấu. Ông vẫn bày tỏ tình yêu với đất nước và cầu thủ, đồng thời nhắc lại tầm nhìn dài hạn đưa Malaysia dự World Cup. "Từ khoảnh khắc tôi đến, tôi đã yêu đất nước này. Làm việc với các cầu thủ và ban huấn luyện là một trải nghiệm vô cùng bổ ích. Chúng tôi có kế hoạch ngắn hạn để vượt qua vòng loại Asian Cup và mục tiêu dài hạn là đưa Malaysia đến World Cup. Những trở ngại gần đây không làm thay đổi tầm nhìn đó."

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị tiếp tục có vấn đề. Một nỗi thất vọng khác đến từ việc hai cầu thủ nhập tịch tiềm năng – tiền đạo Bergson Da Silva (ảnh, thuộc đội JDT) và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco (KL City) – sẽ không thể ra mắt đội tuyển trong trận gặp Việt Nam do vướng mắc thủ tục giấy tờ. Cklamovski xác nhận việc đăng ký không thể hoàn tất kịp thời. Ông hy vọng cả hai sẽ sẵn sàng cho các đợt tập trung tiếp theo, bao gồm ASEAN Cup vào tháng 7 tới.

Trong khi đó, Rob Friend – CEO của FAM – khẳng định đội tuyển vẫn tập trung cho các trận đấu sắp tới bất chấp án phạt. Ông cho biết vấn đề đang được xem xét thông qua các kênh pháp lý phù hợp, và ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ các cầu thủ và ban huấn luyện.

HỒ VIỆT