Tri ân đóng góp của GS.TS Lâm Quang Thành đối với sự nghiệp thể thao nước nhà

Chiều 25-3, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long đã đến thăm, chúc mừng GS.TS Lâm Quang Thành – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2026).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long (trái) thăm hỏi và chúc sức khỏe GS.TS Lâm Quang Thành

Tham gia đoàn có đại diện các phòng, ban thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và Sở VH-TT TPHCM.

Tại buổi gặp gỡ thân tình diễn ra tại tư gia ở phường Hòa Hưng (TPHCM), GS.TS Lâm Quang Thành bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời chia sẻ nhiều kỷ niệm gắn bó với ngành thể thao qua các giai đoạn phát triển.

GS.TS Lâm Quang Thành là nhà quản lý, nhà khoa học có nhiều đóng góp nổi bật đối với sự nghiệp phát triển thể thao Việt Nam nói chung và thể thao TPHCM nói riêng. Trải qua nhiều cương vị công tác trong ngành thể thao, GS.TS Lâm Quang Thành đã nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống đào tạo vận động viên theo mô hình bốn tuyến khoa học – kế thừa, tạo nền tảng bền vững cho công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng thể thao.

Bên cạnh đó, ông có nhiều đóng góp quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của TPHCM, đồng thời thúc đẩy mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước đưa thể thao thành phố và thể thao Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới.

Dù đã nghỉ hưu, GS.TS Lâm Quang Thành vẫn tích cực tham gia giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành thể thao, tiếp tục đóng góp trí tuệ và tâm huyết cho sự phát triển bền vững của thể thao nước nhà.

Chuyến thăm và chúc mừng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhân Ngày thể thao Việt Nam

Trong buổi trò chuyện thân tình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long gửi lời chúc GS.TS Lâm Quang Thành luôn mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển của thể thao TPHCM và cho thế hệ kế cận.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành thể thao thành phố. Những hoạt động ý nghĩa này thể hiện sự quan tâm, gắn bó và trân trọng của Đảng đối với đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên và những người đang thầm lặng cống hiến cho sự phát triển bền vững của thể thao TPHCM.

NGUYỄN ANH