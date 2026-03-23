Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chúc mừng lực lượng thể thao thành phố

Tham gia cùng đoàn có đại diện các phòng, ban thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và Sở VH-TT TPHCM.
Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM (phường Phú Thọ), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long đã thăm hỏi và chúc mừng tập thể trung tâm cùng các cá nhân: vận động viên thể dục dụng cụ Đặng Ngọc Xuân Thiện, vận động viên điền kinh người khuyết tật Nguyễn Thị Hải, huấn luyện viên thể hình Bùi Xuân Trường.
Tại đây, đồng chí Nguyễn Việt Long bày tỏ niềm vui khi có dịp cùng các huấn luyện viên, vận động viên ôn lại truyền thống vẻ vang trong 80 năm qua của thể thao Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM trong công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nhiều tài năng thể thao cho thành phố mang tên Bác.
Đối với các huấn luyện viên và vận động viên, đồng chí Nguyễn Việt Long gửi lời động viên tiếp tục kiên định theo đuổi con đường thể thao thành tích cao, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn để gặt hái thêm nhiều thành công trong thời gian tới.
Cùng ngày, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng đến thăm Liên đoàn thể thao điện tử thành phố (phường Sài Gòn). Sau khi lắng nghe những chia sẻ về thành tựu đạt được và khó khăn trong quá trình hoạt động, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long đánh giá cao sự phát triển tích cực của liên đoàn, đặc biệt là những nỗ lực song hành trong xây dựng phong trào và nâng cao thành tích thi đấu.
Đồng thời, đồng chí cũng gửi gắm các thành viên liên đoàn và tuyển thủ luôn phấn đấu để đạt thành tích tốt nhất, tiếp tục cống hiến và đồng hành cùng TPHCM, qua đó góp phần đưa ngành thể thao thành phố ngày càng phát triển, đa dạng và chuyên nghiệp hoá.