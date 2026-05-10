Đà Nẵng sôi động ngày hội IRONMAN 2026

Sáng 10-5, tại TP Đà Nẵng, hai cuộc đua lớn của làng thể thao sức bền gồm VNG IRONMAN Việt Nam 2026 và VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 chính thức khởi tranh, thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế tham gia.

Tuần lễ sự kiện dự kiến chào đón hơn 4.700 vận động viên tham dự. Ảnh: IRONMAN

Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức tổ chức cuộc đua IRONMAN cự ly toàn phần (140.6 miles) - một trong những thử thách sức bền khắc nghiệt nhất thế giới.

Ở cự ly toàn phần, các vận động viên phải hoàn thành hành trình gồm 3,8km bơi, 180km đạp xe và 42km chạy bộ. Không chỉ đòi hỏi nền tảng thể lực vượt trội, nội dung này còn yêu cầu khả năng phân phối sức, chiến lược dinh dưỡng, phục hồi và sự ổn định tinh thần trong suốt thời gian thi đấu có thể kéo dài đến 17 giờ liên tục. Một số gương mặt đáng chú ý của chủ nhà Việt Nam tham dự cự ly toàn phần năm nay có Nguyễn Thị Trà My, Hoàng Minh Quân và Lê Nhật Tài.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tham gia phần thi bơi ở nội dung tiếp sức đồng đội tại IRONMAN 2026. Ảnh: IRONMAN

Ở cự ly IRONMAN 70.3, các vận động viên tranh tài ở ba nội dung gồm 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21km chạy bộ. Đáng chú ý, giải năm nay quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam như Lâm Quang Nhật; Nguyễn Thị Ánh Viên; Nguyễn Văn Long và Huỳnh Anh Khôi...

Mùa giải 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc đáng nhớ của thể thao sức bền Việt Nam. Ảnh: IRONMAN

Đặc biệt, Suzuko - nữ vận động viên người Nhật Bản khiếm thị và khiếm thính trở lại Đà Nẵng lần thứ hai để chinh phục đường đua IRONMAN 70.3, qua đó lan tỏa tinh thần vượt lên nghịch cảnh và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng yêu thể thao sức bền.

Theo ông Tào Viết Hải, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, việc đăng cai VNG IRONMAN 140.6 là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của thành phố.

Với quy mô ngày càng mở rộng cùng sự xuất hiện của cự ly IRONMAN toàn phần đầu tiên, mùa giải 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc đáng nhớ của thể thao sức bền Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh năng động, hiện đại của TP biển Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.

PHẠM NGA