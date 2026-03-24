Các môn khác

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức chúc mừng tập thể lãnh đạo và CBVC của Sở VH-TT TPHCM nhân ngày truyền thống ngành TDTT. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm các đơn vị sự nghiệp thể thao

SGGPO

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2026), chiều 24-3, đồng chí Dương Anh Đức, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã đến thăm và chúc mừng các đơn vị tiêu biểu của ngành.

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng các phòng, ban thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đến thăm và chúc mừng Sở VH-TT TPHCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ban giám đốc và phòng chuyên môn thể thao thuộc sở, đã tham mưu kịp thời cho lãnh đạo thành phố tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể chất cho mọi người. Bên cạnh đó, còn triển khai nhiều kế hoạch để phát triển thể thao thành tích cao, mang về vinh quang cho thành phố mang tên Bác.

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tại chuyến thăm Sở VH-TT TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

"Trong những năm gần đây, TPHCM luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự phát triển của văn hóa và thể thao, những yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của thành phố. Trong bối cảnh đó, vai trò và trách nhiệm của Sở VH-TT TPHCM rất quan trọng, không chỉ dừng lại ở công tác quản lý nhà nước mà còn bao gồm nhiều nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đòi hỏi tâm huyết và trình độ cao. Nhân dịp này, xin được chúc mừng sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của thể thao thành phố, đồng thời trân trọng ghi nhận và chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở VH-TT TPHCM đã luôn nỗ lực, tận tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố ngày càng tươi đẹp, văn minh và đáng tự hào", đồng chí Dương Anh Đức cho biết.

Quang cảnh chuyến thăm và chúc mừng Sở VH-TT TPHCM nhân Ngày thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng ngày, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM còn đến thăm và chúc mừng tập thể trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM. Sau khi lắng nghe những chia sẻ về thành tựu đạt được và khó khăn trong quá trình hoạt động của trường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các lãnh đạo, cán bộ, quý thầy cô giáo – những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực thể thao chất lượng cao cho TPHCM và cả nước. Đồng thời, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực của Nhà trường trong đổi mới chương trình đào tạo, phát triển phong trào thể thao, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đến thăm và chúc mừng Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước đó, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã đến thăm và chúc mừng nhiều tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành thể dục thể thao thành phố như: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương (phường Bình Dương), Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, Liên đoàn thể thao điện tử TPHCM....Chuỗi hoạt động đến thăm và chúc mừng các đơn vị sự nghiệp, tập thể và cá nhân thể thao không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn thể hiện rõ sự quan tâm, đồng hành của Đảng đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao thành phố.

Một số hình ảnh tại chuyến thăm và chúc mừng đơn vị thể thao của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG

Từ khóa

Thể thao TPHCM Ngày thể thao Việt Nam Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Sở VH-TT TPHCM

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn