Gần 2.000 VĐV tranh tài tại giải Việt dã vô địch TPHCM 2026

Ngày 26-4, tại khu vực Nhà hát TPHCM, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Liên đoàn điền kinh thành phố đã tổ chức giải Việt dã vô địch TPHCM 2026, nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 140 năm Ngày Quốc tế Lao động; hưởng ứng Đại hội TDTT TPHCM 2026.

Giải chạy Việt dã vô địch TPHCM 2026 thu hút gần 2.000 vận động viên (VĐV) thuộc các khối lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân, thanh niên phường, xã và các câu lạc bộ phong trào trên địa bàn thành phố. Các VĐV tranh tài ở nhiều nội dung gồm cá nhân và đồng đội lực lượng vũ trang nam; lực lượng dân quân nam, nữ; lực lượng phường, xã, câu lạc bộ.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị. Ảnh: THANH TÙNG

Giải đấu diễn ra trên hai cự ly 3km và 5km. Lộ trình 3km xuất phát từ Nhà hát thành phố, đi qua các tuyến đường Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur, Lê Duẩn, Công xã Paris. Trong khi đó, cự ly 5km bắt đầu từ Nhà hát Thành phố, qua Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, chạy 1 vòng đường Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Pasteur, Lê Duẩn, Công xã Paris. Các cung đường trung tâm rợp bóng cây xanh, mang đậm dấu ấn đô thị của TPHCM đã tạo nên không khí sôi động, hứng khởi cho các VĐV tham gia thi đấu.

Giải đấu đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia. Ảnh: THANH TÙNG

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, giải Việt dã vô địch TPHCM không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng, mà còn là dịp để các VĐV giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, Ban tổ chức có thể phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những VĐV năng khiếu cho các tuyến đội tuyển điền kinh của thành phố. Đồng thời, giải đấu cũng giúp các đơn vị lực lượng vũ trang đánh giá hiệu quả công tác huấn luyện thể lực, phong trào rèn luyện sức khỏe và hoạt động thể thao tại từng đơn vị.

Giải đấu mở rộng cho các người chơi phong trào, câu lạc bộ tham dự. Ảnh: THANH TÙNG

Ban tổ chức trao giải cho một số nội dung. Ảnh: THANH TÙNG

NGUYỄN ANH